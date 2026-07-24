„Вишнева градина” на Чехов идва в МДТ “Константин Кисимов” с режисьора Елица Йовчева

Пиесата „Вишнева градина“ на Чехов репетират актьорите от Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов“ във Велико Търново. Публиката ще се срещне с едно от най-значимите произведения в световната драматургия и ще преживее вълнуваща история за времето, промяната, загубата и надеждата. Премиерата на спектакъла е на 30 септември в голяма зала на МДТ.

Постановката е по превода на Атанас Далчев.

Режисьор е Елица Йовчева – едно от ярките имена на съвременния български театър (на снимката).

Сценографията и костюмите са дело на Анна Янакиева, а авторската музика е създадена от Ян Руменин, чиито композиции са отличавани и номинирани за престижни театрални награди.

„С „Вишнева градина“ продължаваме стремежа си да предлагаме на публиката силни заглавия от световната драматургия в съвременен сценичен прочит. Убеден съм, че благодарение на срещата на режисьора Елица Йовчева с актьорската трупа на нашия театър, ще се роди спектакъл, който ще развълнува зрителите и ще остане трайно в репертоара ни“, споделя директорът на МДТ Ганчо Ганчев.

„Мечтая да поставя Чехов още от студентските си години в НАТФИЗ“, споделя гост-режисьорът. Във втори или трети курс тя прави първи опит да работи с откъс от „Чайка“, но тогава не събира смелост за цялостна постановка. „С годините натрупах повече опит и увереност. Знаех, че искам да поставя Чехов и търсех театър, който да повярва в тази моя мечта“, казва Елица Йовчева.

По думите й Чехов е изключително сложен и деликатен автор, който не допуска еднозначни прочити. В своята постановка тя поставя във фокуса човешките взаимоотношения и невидимите връзки между героите. Персонажите на Чехов са преди всичко наблюдатели на живота и именно затова всички присъстват на сцената почти през цялото действие – като свидетели на собствените си избори, пропуснати възможности и неизживени любови.

„Вишнева градина“ е първа среща на Елица Йовчева с актьорската трупа на великотърновския театър.

Работата започна през 2025 г. с кастинг лаборатория по пиеси на Чехов, а днес репетициите вече са се превърнали в истинско творческо партньорство. „В началото се опознавахме, като водихме ползотворен диалог, докато сега актьорите вече предлагат свои решения. За мен това е истинското творческо сътрудничество между режисьора и актьорския състав“, казва Йовчева.

В спектакъла участват Александра Златева, Боян Фърцов, Детелин Кандев, Иван Митев, Игнат Дълбоков, Катрин Тодорова, Кирил Милушев, Милен Иванов, Никол Бойчева, Самуил Горанов, Симона Джурова и Стефка Златкова.

Елица Йовчева е позната със своите смели, интелектуално наситени и визуално въздействащи спектакли.

Тя е доктор по театрално и филмово изкуство в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, където завършва специалност „Режисура за драматичен театър“ в класа на проф. Пламен Марков. Първата й специалност е психология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, което обогатява нейния подход към работата с актьора и изграждането на сценичните образи.

За спектакъла „Жената е рибя кост“ получава номинация за наградата „Икар 2022“ в категория „Дебют“. В творческата й биография се открояват авторският спектакъл „Иконите спят“, посветен на живота и творчеството на Гео Милев, театралната поредица „Катарзис“, „Отблизо“, „Ръкомахане в Спокан“, „Великият Гетсби“, „Трейнспотинг“ и „Съзвездия“ на сцената на Народния театър „Иван Вазов“. За постановката „Писателското кафене“ е отличена с наградата за режисура на Друмевите театрални празници през 2026 г., а спектакълът „Легенда за Калиакра“ получава награди за режисура и за ансамблово представяне на Фестивала за авторски театър. Тя е носител и на Наградата на София за ярки постижения в областта на културата за спектакъла „11:27“.

Снимки: МДТ