Хороскоп петък и уикенд: Да се отдадем на малките радости, но да не губим връзката с реалността

Прогноза за периода 24 юли – 26 юли

24 юли. Луната е в Стрелец и е в опозиция с Уран. Нека живеем тук и сега, без да се изстрелваме в нереални светове. Сезонът е отпускарски, но при работещите този ден иска повече концентрация и проява на гъвкавост. Хармоничният аспект на Луната с Юпитер дарява късмет и любознателност при всички. Ако сте в отпуск, можете да си купите нова книга, която да прочетете с удоволствие. 25 юли. В събота Луната е в Стрелец и е в опозиция с Марс. Не се лишавайте от възможността да пътувате, но бъдете внимателни на пътя. Все пак, юли е един от месеците с повече свободно време, по-малко ангажименти и възможност да се отдадете на щастливи моменти. 26 юли. Неделя е един щастлив ден. Добър за започване на важно лично занимание, за опознаване на хора и срещи с приятели. Не пропускайте удоволствията в живота.

ОВЕН

Живейте „тук и сега“

24 юли. Днес е важно да живеете „тук и сега“ и да преценявате внимателно хората около себе си. Възможно е външни хора да се доближат прекалено до семейството ви с намерение да внесат напрежение или интриги. Бъдете наблюдателни и пазете близките си. Денят изисква будна лична преценка за това кого допускате до себе си. 25 юли. В събота можете да уредите семейни въпроси, свързани с имущество, делба или продажба на имот. Денят е благоприятен и ви помага да избегнете грешки в документацията или изчисленията. Подходете спокойно и внимателно. 26 юли. Неделя е щастлив ден, който ви носи усещане за щастие и ведро настроение. Поканете гости или посетете приятели. Чувствате се щастливи, позитивни и готови да предадете добрата си енергия на другите. Денят е отличен да се отдадете и на хобито си.

ТЕЛЕЦ

Не забравяйте да си почивате

24 юли. Днес лесно се доверявате, но не всичко, което чувате, е добро за вас. Хора, навлезли съвсем скоро в живота ви, може да се опитат да ви влияят чрез внушения или манипулация. Ако някой е прекалено настойчив, прекъснете контакта. Денят изисква силна лична защита. 25 юли. В събота вземате прибързани решения и лесно се люшкате между крайности. Може да бъдете подведени от грешна или измамна информация. Добре е да съгласувате всичко с близките си и да не действате импулсивно. Мислете повече, преди да кажете нещо. 26 юли. Неделя ви намира мудни, лениви и без енергия. Нямате сили за задачи и е по-добре да не се насилвате. Прекарайте деня в леглото, почивайте активно и си позволете пълно отпускане. Има и такива дни и те възстановяват вашата физическа енергия.

БЛИЗНАЦИ

Увещават ви за допълнителни доходи

24 юли. Днес сами си навличате излишни проблеми, като се забърквате в нов работен проект, за който нямате сили и енергия. Обещанията за допълнителни доходи звучат примамливо, но не е сигурно, че ще стигнете до тях. Преценете добре дали си струва. Денят изисква повече работна предпазливост. 25 юли. В събота сте уморени, без желание и без енергия за каквото и да е. Най-добре е да оставите деня за активна почивка и да откажете срещи с приятели или роднини. Няма да сте им полезни. Позволете си време за сън. 26 юли. В неделя е възможно някой да ви поиска паричен заем за кратък период. Преценете спокойно дали можете да помогнете. Намеренията са добри, а и парите ще бъдат върнати навреме. Стига да имате възможност, услужете и направете тази услуга.

РАК

Пазете личните си граници

24 юли. Днес бъдете внимателни към хора, които галят егото ви, само за да ви накарат да свършите тяхната работа. Независимо дали са колеги, ръководители или приятели, има риск да станете жертва на чужди намерения. Пазете личните си граници и стойте нащрек. Не изпадайте в прекалено добротворчество. 25 юли. В събота организирайте среща само с приятели, на които можете да се доверите. Вечерта не оставайте вкъщи, една чаша вино с близки хора ще ви се отрази прекрасно. Избягвайте шумните компании, защото днес имате нужда от спокойствие и по-лична атмосфера. 26 юли. Ако сте си починали добре в събота, неделя ви намира в отлично настроение. Заредени сте с ентусиазъм и силна енергия. Можете да пътувате или да се разходите в парка с приятели. Връщате си позитивния поглед към света и усещането за лекота. Денят носи свежест.

ЛЪВ

Не вярвайте сляпо

24 юли. Станали сте прекалено доверчиви и днес вярвате прекалено на всичко, което другите ви кажат. А това може да ви постави в ситуация да сте жертви на измама. Хора, които едва наскоро са навлезли в живота ви, могат да опитат да ви влияят чрез внушения и манипулация. 25 юли. Вземате решения твърде бързо и се люшкате от крайност в крайност. Има риск да бъдете подведени от грешна или измамлива информация. Добре е да споделяте и съгласувате решенията си с близките, защото само те в момента са вашата будна съвест. 26 юли. Неделя ви намира мудни, лениви и без енергия. Нямате сили за задачи и е най-добре да не се насилвате. Прекарайте деня в леглото, почивайте активно и си позволете пълно отпускане. Този тип дни са нужни и полезни за вашето физическо възстановяване.

ДЕВА

Не се прикривайте зад маска

24 юли. Преструвате се и сте с маска, за да се представите по възможно най-добрия начин дори пред хора, които всъщност не ви мислят доброто. Желанието ви да се харесате може да ви постави във вредна среда и да ви заобиколи с хора, които не са със съвсем искрени намерения спрямо вас. 25 юли. Попитайте семейството си дали не желае разходка до близка местност или не им се ходи на плаж. Споделете хубавото време и прекарайте деня заедно. Събота е прекрасен ден за движение, раздвижване, водни спортове или пък покоряване на връх в планината. 26 юли. Неделя ви носи добро настроение и щастливи новини. Ваши приятели ще ви поканят на разходка или кафе в следобеда. Изберете прохладно място, където да се насладите на деня изцяло. Настроението е леко, ведро и ви връща усещането за лятна свежест.

ВЕЗНИ

Неделна идилия

24 юли. Днес няма как да се освободите от проблемите, създадени както от вас, така и от колеги. Моментът е подходящ за поправка на грешките, но някой ще се опита да хвърли цялата вина върху вас. Бъдете овладени и не приемайте чужди обвинения. Денят изисква да отстоявате личната си позиция. 25 юли. В събота се наспете добре и не бързайте за никъде. Нямате нужда да се обяснявате, да се уговаряте или да спазвате точни часове. Денят е за пълна почивка, тишина и възстановяване. Позволете си да изключите от всичко. Най-вече от отговорностите. 26 юли. В неделя се чувствате подкрепени от вашето семейство. Усещате се в добро настроение и в отлична кондиция, заобиколени от хора, които ви обичат и ви мислят доброто. Денят е позитивен, лек и изпълнен с вибрации на уют. Насладете му се напълно.

СКОРПИОН

Предпазвайте се от люта завист

24 юли. Доброто ви настроение днес провокира завист у колегите. Те не могат да приемат, че сте спокойни и ведри, докато те самите изживяват поредната драма. Освободете се от присъствието им и не позволявайте да развалят позитивната ви нагласа. Денят изисква да сте готови да защитите емоциите си. 25 юли. В събота пътувайте — времето е приятно и подходящо за разходки. Не чувствайте вина, ако прекарате деня, доставяйки удоволствие на себе си и семейството си. Това е момент за повече движение и лични радости. Ще успеете да се почувствате свободни. 26 юли. Неделя прекарайте по същия начин. Не се чувствайте гузни, че прекарвате време със семейството си. Време, което посвещавате само на себе си. Имате много работа вкъщи, но днес не сте в нагласа да я свършите. Позволете си да отложите задачите и да се насладите на деня само така, както вие можете.

СТРЕЛЕЦ

Прикривате се

24 юли. С усмивка прикривате вътрешните си притеснения и никой не може да разбере, че нещо ви тежи. Макар денят да изглежда лек, лежерен и ефирен, всъщност за вас е напрегнат и натоварен. Нужно е да намерите все пак начин да разпуснете това напрежение и да намалите вътрешната тревожност. 25 юли. В събота се погрижете за външния си вид. Разгледайте оферти за спортни клубове близо до вас и помислете дали да не започнете тренировки още днес. Можете да стартирате и диета, моментът е подходящ за нов режим и промяна. 26 юли. В неделя имате силно желание да останете вкъщи. Имате нужда от спокойствие и време за дома: да почистите, да подредите, да прередите вещи, да смените дрехите според сезона. Прекарайте деня в полезно домакинстване. Защо не?

КОЗИРОГ

Стабилност, спокойствие, нови предложения

24 юли. Добри новини в семейството ви носят отлично настроение и спокойствие. Чувствате подкрепа и ясно усещате, че нещо започва да се подрежда бавно, но сигурно. Денят е лек, позитивен и ви дава увереност, че предстои един по-стабилен етап за вас. На работното място също нещата тръгват към стабилизация. 25 юли. В събота е добре да почистите и подредите дома си така, че да се чувствате уютно. Отделете време за това, ако сте вкъщи. Ако сте на почивка, домът няма да е приоритет, но ако сте си вкъщи, нямате оправдание и трябва да подредите нещата Това ще ви донесе усещане, че владеете събитията. 26 юли. В неделя потърсете подходящи контакти, с които да се видите на чаша чай и да поговорите за служебните си проблеми. Може съвсем ненадейно да получите предложение за по-спокойна и подходяща работа. Летният сезон често отваря нови възможности, а и за вас ще е добре да промените нещо в рутината.

ВОДОЛЕЙ

Почистете вкъщи

24 юли. Добри новини в семейството ви носят отлично настроение и спокойствие. Чувствате подкрепа и ясно усещате, че нещо започва да се подрежда бавно, но сигурно. Денят е лек, позитивен и ви дава увереност, че предстои един по-стабилен етап за вас. На работното място също нещата тръгват към стабилизация. 25 юли. В съботния ден почистете дома си и го подредете така, че да се чувствате удобно и уютно вкъщи. Отделете време за това. Ако сте в отпуск и на почивка, домът ви няма да е приоритет, но ако сте си вкъщи – направете го. 26 юли. В неделя потърсете подходящи контакти, с които да поговорите и да се видите на чаша чай в следобеда. Споделете за проблемите в службата. Може съвсем ненадейно да се натъкнете на предложение за по-подходяща и спокойна работа, защото в спокойния летен сезон има и работодатели, които търсят служители.

РИБИ

Не търсете вината в другите

24 юли. Днес колеги ще се опитат да ви злепоставят пред ръководството и да ви унижат пред останалите. Бъдете подготвени и не отговаряйте прибързано. Най-добрата защита е пасивното ви поведение. Оставете ги сами да се разобличат. Денят иска от вас да сте емоционално устойчиви. 25 юли. В събота се чувствате вдъхновени и имате нужда да споделите преживяванията си с най-близките си приятели. Денят е чудесен за пазар и за купуване на нещо, което ще ви донесе удоволствие. Лек, приятен и творчески ден, който подкрепя мислите за личностно развитие. 26 юли. В неделя не позволявайте на негативно мислещи колеги да ви звънят и да изливат проблемите си върху вас. Особено ако сте в отпуск, не вдигайте телефона, дори да ви е интересно какво се случва в службата. Това ще прекъсне вашата психическа почивка.

Хороскоп за родените на 24 юли – Честит рожден ден! През следващата една година ще се сблъсквате с конфликти с хора, които имат авторитет пред вас: ръководители, родители, ментори. Тези напрежения ще са най-голямата пречка пред развитието ви. Ако преглътнете егото и приемете, че йерархия съществува, ще напреднете значително.

Хороскоп за родените на 25 юли – Честит рожден ден! Годината, която започва за вас, ще ви поставя в ситуации, в които хора ще се опитват да ви ограничат, да ви подложат крак или да ви внушат страх чрез думи и манипулации. Бъдете нащрек и не позволявайте да ви отклонят от целите ви. Вярвайте в себе си. Годината иска да ви види уверени.

Хороскоп за родените на 26 юли – Честит рожден ден! Пред вас стои важна година, която ще започне с промяна в мирогледа ви. Щом погледът ви към света се обнови, ще последват и всички останали положителни промени – в личния живот, в работата, в отношенията.

Тодор Емилов-Тео