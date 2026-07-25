Полина Иванова от Несебър се записа първа в магистърските програми на ВТУ

При голям интерес започна записването на приетите студенти след първото класиране в първия прием за обучение по магистърските програми на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Записването на кандидатите, приети след първото класиране, ще продължи до 29 юли (включително) в Ректората на Великотърновския университет, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 ч.

Първият записал се студент в тазгодишния прием е Полина Иванова от Несебър. Тя избра да продължи образованието си в магистърската програма „Психология“, задочна форма на обучение.

По традиция първият записал се студент получи сувенири и рекламни материали от Великотърновския университет, връчени от проф. д.н. Мариана Гърмидолова, директор на дирекция „Магистърски програми“.

Снимка: ВТУ