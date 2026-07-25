79-годишен павликенчанин преплува река Дунав край Свищов, момче на 3 години бе най-малкият участник

68-ото масово преплуване на река Дунав се проведе днес в Свищов.

По традиция в него взеха участие много любители на плувния спорт като тази година общият брой надвиши с 16 плувци миналогодишния.

В рамките на няколко часа 168 ентусиасти, бяха извозени с три парома до румънския бряг на реката и организирано придружавани от спасители и лодководачи преплуваха до българската страна, където при местността Паметниците бяха посрещнати с аплодисментите на публиката и поощрени с грамоти за участие.

В спортното събитие, което се организира от община Свищов и БЧК, тази година се включиха участници от различни краища на страната, като най-многобройни бяха групите от Елена и Павликени. Сред участниците имаше представители от Свищов, Русе, Велико Търново, София, Хасково, Смолян, също едно дете от Барселона (Испания), и др.

След благополучното приключване на мероприятието тържествено бяха връчени грамоти за участие и отличията в различните категории.

Като най-възрастен сред плувците бе отличен 79-годишният Васил Галев от Павликени, а с грамота за най-много участия – 60 на брой, бе награден Велико Казанджиев от гр. Елена. Той е ръководител и на най-многобройната група от 34 участници от същия град. Сред тях бе и най-многочисленото семейство преплувало Дунав – семейство Тодорови, които участваха с петима представители от три поколения.

Грамоти за участие получиха и други семейства, които предават традицията и любовта към плувния спорт. Такова е и семейство Плачкови, живеещи в София, които споделиха, че са в родния град Свищов за преплуването и за първи път малката Ива поема щафетата от своя баща и дядо като заедно с тях преплува Голямата река.

Отличия за най-малки участници тази година взеха Виктор Стоянов на 3 години и 4-годишната Рая Тодорова от Елена.

В памет на спортния деятел Петър Цветков бяха връчени медали от Българската федерация по плувни спортове на най-малкия и на най-възрастен участник.

Преплуването официално бе закрито от председателя на Общински съвет Свищов д-р Кристиян Кирилов, който заедно с общинския съветник Валери Николов и Валерий Димитров – гл. експерт „Ръководител спорт“ към община Свищов, връчиха отличията на плувците.

От свое име и от името на Община Свищов д-р Кристиян Кирилов благодари за съдействието на Министерство на отбраната (Командване на сухопътни войски), 55-ти инженерен полк – гр. Белене, Дирекция „Речен надзор” към Изпълнителна агенция „Морска администрация”, Регионална Дирекция „Гранична полиция” – гр. Русе, ГПУ – гр. Свищов, РУ – гр. Свищов, МБАЛ – гр. Свищов, както и звено „Сигурност и контрол” при община Свищов, благодарение на които и тази година стана възможна спортната проява в крайдунавския град.