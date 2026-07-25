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Деян Гемижев
Спорт

Деян Гемижев вече е 7-кратен шампион на България!

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Седмата си шампионска титла на диск при мъжете спечели Деян Гемижев. Състезателят на великотърновския клуб „Ивайло- 93“ грабна златния медал на Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени, който се провежда в столицата.

„Въпреки контузията в кръста само два дни преди състезанието успях да защитя титлата си с личен резултат за сезона – 57.67 метра. Посвещавам тази победа на моята съпруга и сина ми. Благодаря на моите спонсори за доверието и подкрепата! Победата е и за всички великотърновци!“, написа на страницата си в социална мрежа Деян Гемижев.

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