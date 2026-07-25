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„Локомотив“ /Г. Оряховица/ и „Черноморец 1919“ /Бургас/ отново не се победиха, късен гол раздели точките

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Равенство 1:1 записаха отборите на „Локомотив“ /Горна Оряховица/ и „Черноморец 1919“ /Бургас/ в среща от първия кръг в първенството на Втора лига. Така двата отбора продължиха тенденцията от миналия сезон да въртят ремита по между си. Мачът не изобилстваше от голови възможности, малко бяха и точните удари в двете врати. Домакините отправиха един, а гостите два, по три бяха неточните изстрели. „Железничарите“ имаха предимство във владеенето на топката, изпълниха и пет корнера. Бургазлии откриха резултата в 71- ата минута с попадение на Стефан Стефанов. В 75- ата горнооряховчани пропуснаха да реализират наказателен удар, чрез Иван Аврамов. Натискът им все пак даде резултат, точен за 1:1 в 89- ата минута бе Дилян Георгиев изравни.

ОФК “Локомотив”: Кристиян Милушев, Дилян Георгиев, Мариян Иванов, Кристиян Райчев, Теодор Райков, Спас Георгиев, Мартин Тодорски, Панайот Пасков, Димитър Илиев, Жулиян Иванов, Иван Аврамов.

 

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