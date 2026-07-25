Ударно начало на сезона за „виолетовите“, писаха петица на новака в Несебър

С победа като гост на ОФК „Несебър“ с 1:5 стартира в новото първенство на Втора лига отборът на „Етър ВТ“ и вгорчи завръщането на домакините в професионалния футбол.

Селекцията на Иван Иванов започна агресивно мача и още в 7- ата минута откри резултата.

Тома Ушагелов върна технично към връхлитащия Цветомир Цанев, който би точно за 0:1. Малко по- късно „виолетовите“ пропуснаха да удвоят аванса си, а в 13- ата минута имаха претенции за дузпа за интервенция срещу Стефан Трайков в наказателното поле, но реферът бе на друго мнение. Последва още един опасен удар на Цветомир Цанев и добра намеса на несебърския страж.

В 21-ата минута капитанът на домакините Иван Колев изравни и този резултат се запази до 36- ата, в която Стефан Трайков проби отляво и намери Георги Иванов, който вкара за 1:2. Веднага след подновяването на играта Тома Ушагелов открадна топката, напредна и със силен шут вдигна на 1:3.До края на полувремето несебърци пропуснаха две възможности да намалят изоставането си.

Първо Рамис Исмаилов преодоля защитата и вратаря, но не уцели опразнената врата, а в 45- ата минута Иван Колев излезе сам срещу Виденов, но не успя да отбележи.

Второто полувреме на стадиона в Несебър тръгна с бърз гол на гостите.

Още в 47-ата минута след центриране и недобра намеса на вратаря отново Тома Ушагелов прати топката в мрежата за 1:4. Доминацията на етърци бе пълна до края, Иван Иванов направи и пет смени, последваха още удари.

В 87-ата минута младият Петър Петров завърши технично поредната комбинация, вкарвайки първия си гол в професионалния футбол. А в добавеното време Кристиян Величков можеше да вкара и шести гол, но топката срещна напречната греда. През целия мач етърци бяха подкрепяне мощно от великотърновска агитка.

„Етър ВТ“: Никола Виденов, Анастас Пемперски, Георги Александров, Никола Борисов, Виктор Василев, Георги Иванов, Ивайло Марков (49 Кристиян Величков), Росен Иванов (63 Атанас Атанасов), Стефан Трайков (63 Християн Цветков), Цветомир Цанев (52 Стивиян Макавеев), Тома Ушагелов (52 Петър Петров).