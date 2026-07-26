Грузински пелмени, мамалига, хайвер от Франция и сладкиши от Египет в Нощта на интернационалната кухня

Нощ на интернационалната кухня проведоха във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Тя беше част от 49-ото издание на Международния летен семинар по български език и култура, който обединява участници от десетки страни.

Разнообразието на техните родни кухни беше представено по особено атрактивен начин с любими ястия. Вечерта на интернационалната кухня премина под мотото „С нож и вилица по света“.

По време на събитието участниците в семинара от различни държави приготвиха традиционни национални ястия, чрез които представят своите кулинарни традиции и обичаи. Италианска паста, грузински пелмени, мамалига от Румъния, сладкиши от Египет и хайвер от Франция бяха само част от ястията, които впечатлиха присъстващите.

Вечерта се превърна в истински празник на вкусовете, приятелството и културния обмен и даде възможност всички да опознаят света чрез неговата кухня.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: ВТУ

Kuhnq 2- Мамалигата е традиционно ястие в Румъния.

Kuhnq 3- Така изглеждаха грузинските пелмени.