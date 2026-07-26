Грузинците станаха любимци на публиката в 28-ото издание на Международния фолклорен фестивал

Галаконцертът напълни Летния театър във Велико Търново

Пълен Летен театър изпрати участниците в Международния фолклорен фестивал, който се провежда за 28-и път в старата столица на България. Цяла седмица паркът „Марно поле“ и сцената бяха оживени от екзотични и впечатляващи групи от цял свят.

Последната, галавечер също беше завладяваща, а по-хладното време не спря желаещите да се насладят на фолклора от различни краища на света. В летния театър се представиха всички групи от Венецуела, Грузия, остров Гуам, Казахстан, Коста Рика, Куба и Панама, Испания и Унгария.

И тази година се проведе гласуване от публиката за любима група. Победители са изпълнителите от Грузия, които впечатлиха присъстващите и спечелиха сърцата на малки и големи. На второ място се класираха екзотичните танцьори от остров Гуам, а третото място беше за Коста Рика.

Водещ и тази година беше журналистът Мартин Георгиев, а президентът на фестивала Емил Павлов благодари на всички, които отдадоха сили за организацията на поредното издание на фолклорното събитие. Той награди и участниците във фестивала.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: Веселина Христова