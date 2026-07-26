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Кристиян Иванов с две попадения за обрат на свищовлии в Полски Тръмбеш

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„Академик“ /Свищов/ спечели гостуването в Полски Тръмбеш на местния “Янтра” с 1:2. Контролната среща бе оспорвана и поднесе интересни моменти на зрителите.

Домакините откриха резултата преди почивката като точен бе Момчил Кожухаров.

Голмайсторът на „студентите“ Кристиян Иванов възстанови равенството до края на полувремето и съперниците се оттегиха при 1:1. През втората част той отново се разписа, оформяйки крайното 2:1 за свищовлии, за които това бе трета проверка и втора победа.

„Въпреки загубата, съм доволен от отбора – най-вече от тактическата дисциплина, която футболистите показаха в защита“, коментира след края на двубоя треньорът на домакините Петьр Кръстев.

На 1 август в Свищов гостува ОФК “Павликени”, а седмица по-късно и “Етър ВТ2”.

За “Янтра” това бе втора проверка, на 1 август тръмбешчани ще срещнат 18- годишните юноши на “Етър ВТ”, а на 5 август втория тим на „виолетовите“.

 

 

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