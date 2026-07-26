Осем медала за младите борци на клуб „Илия Павлов“ от турнир в памет на първия световен шампион, роден в България

Четири златни, три сребърни и един бронзов медал спечелиха състезателите на великотърновския клуб „Илия Павлов“ от 26- я турнир по народни борби, проведен в град Цар Калоян. Състезанието бе в памет на световния шампион Кара Ахмед, легендарна личност от края на 19 век. Той е роден през далечната 1871 г. в с. Захари Стояново (област Търговище), тогава в пределите на Османската империя. През 1897 г. Кара Ахмед за първи път заминава за Европа със своя учител Ергелчи Ибрахим и печели всичките си борби. В периода от 27 ноември до 6 декември 1899 г. Кара Ахмед с треньора си участва във Втория световен шампионат по класическа (гръко-римска) борба в Парижкото казино. В първенството участват 90 борци, но накрая победител излиза Кара Ахмед. Това го прави първият световен шампион, роден на територията на България. Първият не само в борбата, а в който и да е било спорт въобще. Втори е Лоран Бокероа, а трети Констан Буше. За победата си Кара Ахмед получава 3000 френски франка и златен медал. През 1900 година Кара Ахмед отново е в Европа и записва 37 победи. За съжаление борецът умира твърде млад. На 24 май 1902 година получава инфаркт, пиейки кафе в Истанбул. Оказва се, че медиците констатират погрешно смъртта му и е погребан жив, за което свидетелства последвалата есхумция.

Шампиони в категориите си в Цар Калоян станаха- Александър Кирилов, Габриел Друмчев, Аспарух Анастасов и Денислав Сахатчиев. Сребърни медалисти са Мирослав Стойков, Теодор Друмчев и Дилян Бояджиев, бронзов Петко Петков.