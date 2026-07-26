Павликенчани почнаха контролите с победа над втория тим на “Спартак” /Плевен/

Тимът на ОФК “Павликени” се наложи с 2:0 над дублиращия отбор на “Спартак” (Плевен) в приятелска среща. Гостите се подготвят за участие в първенството на Северозападната Трета лига и са тим, изграден предимно от млади играчи. Двубоят бе първи за селекцията на Димо Атанасов през лятната подготовка, след като предвиденият през миналата седмица мач с „Ювентус 95“ /Малчика/ бе отказан в последния момент от съперника.

На стадион „Ганчо Панов“ се получи интересна среща, а Ростислав Данчев откри резултата секунди преди почивката. Четвърт час след нея Мартин Ширтев вкара второто попадение за домакините. Треньорите пуснаха в игра всички футболисти, попаднали в съставите им за контролата. На 29 юли ОФК “Павликени” среща “Янтра” /П. Тръмбеш/, а на 1 август играе с „Академик“ /Свищов/.

Снимката е илюстративна.