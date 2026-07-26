Пожар е избухнал в стопанския двор на ул.”Милковци” в Елена и е изпепелил над 3 тона фураж от слънчогледово кюспе.

Инцидентът е станал на 25 юли в 10:57 часа. Работници забелязали, че складираното слънчогледово семе дими и подали сигнал на телефон 112.

Незабавно на местопроизшествието пристигнал екип от трима огнеборци, които потушили пламъците.

От унищожаване са спасени над 7 тона слънчогледово кюспе и сграда.

При огледа се оказало, че пожарът е възникнал в следствие самозапалване на продукцията.

Веселина АНГЕЛОВА

Снимката е илюстративна