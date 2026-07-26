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Пожар изпепели над 3 тона слънчогледово кюспе в стопански двор

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Пожар е избухнал в стопанския двор на ул.”Милковци” в Елена и е изпепелил над 3 тона фураж от слънчогледово кюспе.
Инцидентът е станал на 25 юли  в 10:57 часа. Работници забелязали, че складираното слънчогледово семе дими и подали сигнал на телефон 112.
Незабавно на местопроизшествието пристигнал екип от трима огнеборци, които потушили пламъците.
От унищожаване са спасени над 7 тона слънчогледово кюспе и сграда.
При огледа се оказало, че пожарът е възникнал в следствие самозапалване на продукцията.
Веселина АНГЕЛОВА
Снимката е илюстративна

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