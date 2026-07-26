Проф. Янка Тянкова от „Прогресивна България“: „Казусът „Кроношпан“ е правен и екологичен тест за държавата“

Народният представител от „Прогресивна България“ проф. Янка Тянкова направи задълбочен анализ на актуалното състояние на казуса със завод „Кроношпан“ във Велико Търново, който продължава да е сред основните приоритети в работата й. В отговор на парламентарно питане на депутатите от 4-ти МИР министърът на околната среда и водите инж. Росица Карамфилова е предоставила подробна информация за предприетите действия и предстоящите стъпки от страна на държавата.

НОВИ ФАКТИ ПО СЛУЧАЯ

Проф. Тянкова подчерта, още по време на предизборната кампания се е ангажирала с проучването на проблема. От предоставения от МОСВ отговор става ясно, че на оператора са дадени задължителни предписания за въвеждане в експлоатация на няколко ключови системи за пречистване на отпадъчните газове, включително BIOCAT NARS 3000 SYSTEM, WESP съоръжения и система за биологично третиране на газовете.

В отговора се посочва още, че РИОСВ Велико Търново с участието на експерти от РИОСВ Русе ще извърши проверка за изпълнение на условията на комплексното разрешително.

Предстои и анализ на резултатите от измерванията и моделирането на разпространението на миризмите от линията за производство на MDF, за да се преценят последващи действия.

„МОСВ проучва възможността за последваща оценка на въздействието върху околната среда, като изрично уточнява, че тя не е еквивалентна на ОВОС. Предстои и анализ на ефективността на налаганите санкции като превантивна и възпираща мярка.

Данните сочат тревожен ръст на сигналите и жалбите – от 11 през 2019 г. до 630 през 2025 г., а за 2026 г. те вече са 709. Това ясно демонстрира задълбочаването на проблема и нарастващото недоволство сред гражданите“, информира проф. Тянкова.

СЪДЕБЕН ОБРАТ И НОВИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

Проф. Тянкова обърна внимание и на драматичните развития през последните месеци. Въпреки че РИОСВ наложи принудителна административна мярка за спиране на линията за производство на ПДЧ, на 9 юни 2026 г. Върховният административен съд постанови спиране на предварителното изпълнение на заповедта, което доведе до разпломбиране на съоръженията и възобновяване на работата на линията.

Това решение доведе до незабавни последствия. На 16 юни 2026 г., веднага след възстановяване на нормалния експлоатационен режим на линията, в РИОСВ Велико Търново са получени повече от 100 сигнала за замърсен въздух, миризма на дървесина и лепило, както и за синкава пелена над различни части на града. Инспекцията установи, че дружеството за пореден път е допуснало разпространение на миризми извън производствената площадка и обяви, че ще състави акт и ще наложи санкция.

Още тогава и областният управител Марин Богомилов реагира, като се самосезира от медийни публикации за възобновяване на дейността на завода и изиска в спешен порядък становище от РИОСВ на какво основание се случва това. Тогава стана ясно, че Върховният административен съд е потвърдил спиране на ПДЧ линията, но последващо съдебно решение през юни е довело до разпломбиране и възобновяване на работата й.

„Всеки гражданин може да се запознае с подробната информация по казуса в предоставения от МОСВ отговор. Този случай е пример за сложното преплитане на екологични и правни механизми. Има висящо съдебно производство, което създава допълнителни предизвикателства пред намирането на устойчиво решение. Трябва да се търсят и други, макар и временни решения. Необходима е безспорно и промяна в действащото законодателство. Продължавам да изследвам всички възможни варианти за преодоляване на този сериозен за града ни екологичен проблем. Сигналите на хората не спират, а ние не можем да допуснем въздухът, който дишат, да бъде заложник на съдебни процедури“, категорична беше проф. Тянкова.

Тя предостави линк за пълния отговор на МОСВ: https://www.parliament.bg/pub/PK/84299752-654-06-497.pdf.

Веселина АНГЕЛОВА