Спасиха половинвековните борове в центъра на Велико Търново

Половинвековните борове до МДТ „Константин Кисимов“ във Велико Търново, за които „Борба“ вече писа, са спасени. От тях са премахнати металните скоби и телове, които пречеха на растенията и ги заплашваха от изсъхване.

„Премахнати са металните е скоби от дърветата, с което е осигурено нормалното им развитие и предотвратена вероятността от увреждане както на кората, така и на самите дървета. Почистени са зелените площи и алеите, премахната е издънковата храстова растителност около част от широколистните дървета в пространството около сградата на театъра, включително зоната в близост до търговски обект, който към момента не осъществява дейност. Поддържането на посоченото пространство ще се извършва периодично“, споделиха от Община Велико Търново, които издадоха предписание на ръководството на МДТ „Константин Кисимов“ за премахване на скобите.

Въпросът за застрашените дървета беше повдигнат в Постоянната комисия по проблеми на гражданското общество към Общинския съвет, а темата излезе на дневен ред след сигнал на общинския съветник Веселин Узунов. При последното заседание на комисията той изрази удовлетворението си от бързата реакция, но посочи, че част от дърветата все още имат скоби, които вероятно са пропуснати от работниците.

Пространството около театъра години наред се стопанисваше от собствениците на известното кафе „Роял“. Мястото обаче е запустяло от 5 години, а някогашната сграда се руши.

В близост се намира и паметникът на прочутия български артист Константин Кисимов, на който всяка година актьори от театъра поднасят цветя в знак на признателност.

Михаил МИХАЛЕВ