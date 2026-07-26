В рамките на мандата на правителството магистрала „Хемус“ ще бъде изградена до Велико Търново, каза регионалният министър

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви в подкаста „Наяве с Mediapool“, че в рамките на мандата на правителството магистрала „Хемус“ ще бъде изградена до Велико Търново.

„По времето на управлението на Прогресивна България до Велико Търново „Хемус“ ще бъде изградена. Пътят, който е от Монтана до Видин, ще бъде изграден, като първо ще приключат първите два лота, които са в някаква степен по-напред в строителството, коментира министърът. Той допълни, че трябва да бъдат завършени до 2030 г. два участъка от магистралата, която е от Русе към Бяла и обхода на Бяла.

Министър Шишков изтъкна новия подход за бъдещи магистрали, като посочи, че оставащите километри от пътната мрежа ще се проектират и изграждат чрез публично-частно партньорство. По думите му това ще привлече частен капитал, ще елиминира рисковете от злоупотреби и ще гарантира по-бързо и качествено строителство.

Той каза още, че договорите за основен ремонт на пътища на стойност над 1 милиард евро ще бъдат прекратени.

Договорите за текущ ремонт и поддръжка на пътищата не са изтекли като времева рамка, каза Шишков, но посочи, че финансовият им лимит в някои региони е пред изчерпване. Затова се подготвят нова тръжна документация за поддържане. В момента все още има финансова обезпеченост на договорите, но финансовата рамка в част от регионите, вече ще изтече. Ние ще започнем включително да подготвяме новата тръжна документация за поддържането на пътищата и обсъждаме да вкараме включително и поддръжката на мантинелите в поддръжката на пътищата, обясни министърът. Той увери, че „комисионерите“ ще бъдат премахнати от процедурите. „Най-малкото, ако сме постигнали нещо, сме постигнали това, че премахнахме комисионерите, защото те не са ни нужни. Малко по малко ще се изчистят тези фирми в строителния бранш, които са създавани изкуствено“, каза Шишков.