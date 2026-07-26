Всички кметове от областта застанаха зад Николай Рашков

Градоначалниците в обща декларация: „Формално установен конфликт на интереси, създава се опасен прецедент“

С ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА КМЕТА НА ГОРНА ОРЯХОВИЦА НИКОЛАЙ РАШКОВ ИЗЛЯЗОХА КМЕТОВЕТЕ НА ОСТАНАЛИТЕ 9 ОБЩИНИ ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ, А ПО-КЪСНО ПОДКРЕПАТА СИ ЗАСВИДЕТЕЛСТВА И БИВШИЯТ НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЯВОР БОЖАНКОВ.

Документът е подписан от кметовете на Велико Търново инж. Даниел Панов, Павликени – инж. Емануил Манолов, Сухиндол – инж. Пламен Чернев, Свищов – д-р Генчо Генчев, Полски Тръмбеш – Росен Русанов, Стражица – Йордан Цонев, Лясковец – Васил Христов, Златарица – Петър Ганев, и Елена – инж. Дилян Млъзев.

В декларацията им се посочва, че казусът с Николай Рашков, чийто мандат може да бъде предсрочно прекратен заради формално административно нарушение, надхвърля рамките на Горна Оряховица. Случаят поставя важен въпрос дали действия, извършени в изпълнение на вече взети решения и проведени от друг орган административни процедури, могат да доведат до отнемане на демократично даден мандат.

Кметовете призовават компетентните институции да подходят към случая с високо чувство за обществена отговорност, тъй като решенията по него могат да създадат прецедент с последици, които далеч надхвърлят пределите на Горна Оряховица.

Повод за декларацията е решение на ВАС, с което бе отхвърлена жалба на Николай Рашков срещу решение на бившата КПК, уличила го в конфликт на интереси. Причината е негов подпис в договор за продажба на общинска земя, процедурите по която са проведени в предишния мандат от предходния кмет и след решение на предходния Общински съвет. С отхвърлянето на жалбата на Николай Рашков решението на КПК бе оставено в сила. Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица трябва да реши дали мандатът се прекратява предсрочно.