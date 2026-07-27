16-годишен талант от школата на „Етър ВТ“ с първи гол в професионалния футбол

16-годишният нападател Петър Петров вкара първия си официален гол за „Етър ВТ“ в професионалния футбол.

Талантливият младок е роден на 12 май 2010 г., висок е 190 см, преминал е през всички формации в школата на великотърновския клуб, а на 9 юни т.г. А в представителния отбор дебютира още на 15-годишна възраст на 8 ноември м.г. в мача срещу “Хебър”.

В контролата с “Ботев” в Пловдив той наниза и първото си неофициално попадение за победата с 2:1. Тази година вкара и решаващи голове за националния отбор – победен гол срещу Косово за България U16 и още два за успеха на България U17 в Албания с 4:1, като вторият от тях бе с удар отвъд центъра.

Така се стигна и до 25 юли, когато в Несебър влезе в игра в 59-ата минута на мястото на Ушагелов. Три минути преди края Петър отне топката от защитник на домакините, навлезе отдясно и с прецизен удар с десния крак я прокара под плонжа на вратаря, узаконявайки „болярската“ победа с 5:1.

„Откакто съм в първия отбор, мисля че съм надградил доста. Опитвам се да оправдавам доверието на треньорите с добра игра и раздаване в тренировъчния процес и в минутите, които ще получавам в мачовете. Очаквам първия си гол, смятам, че след него ще се отпуша“, заяви неотдавна Петър Петров, и ето, че този гол вече е факт.