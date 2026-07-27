Дискутираха предизвикателствата, свързани с подготовката на бъдещите офицери

Предизвикателствата, свързани с подготовката на бъдещите офицери, дискутираха на работна среща в НВУ „Васил Левски“ командирът на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана бригаден генерал инж. Теодор Тодоров и началникът на Военния университет бригаден генерал д-р Станчо Кайков.

На срещата присъстваха заместник-началниците на НВУ, преподаватели от катедра „Комуникационни и информационни системи“, курсанти, които се обучават във военна специализация КИС от факултет „Логистика и технологии“ и представители на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“.

Бригаден генерал Тодоров запозна участниците в срещата с визията за развитието на Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана и сподели препоръки относно актуализирането на подготовката на курсантите, които се обучават във военна специализация „Комуникационни и информационни системи“. Обсъдиха се възможностите за увеличаването на практическите занятия, а също така и провеждането на обучение на курсанти в структурите на ККИПКО.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: НВУ