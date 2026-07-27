Журналистът Бойко Василев изнася лекция в НВУ

Известният журналист от „Панорама“ Бойко Василев ще изнесе лекция в Националния военен университет „Васил Левски“ на 27 юли от 20.30 часа в киносалона на учебното заведение. В откритата лекция пред академичната аудитория той ще повдигне темата за ролята на медиите за изграждане на доверието между обществото и армията.

Поканата е по повод откриването на тридневно пилотно обучение за випускниците на университета в курс „Стратегически комуникации и връзки с обществеността“, което се организира от Министерството на отбраната.

В обучението на младите офицери ще участват журналисти, фоторепортери, преподаватели и експерти от БТА, ВТК, Института по образованието към МОН, Националното издателство за образование и наука „Аз-Буки“, дирекция „Стратегически комуникации“ в Съвместното командване по операциите на НАТО, Генерална дирекция „Отбранителна индустрия и космос“ на Европейската комисия и Министерството на отбраната.

Михаил МИХАЛЕВ