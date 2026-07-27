Автентичният вкус на местния домат и на лютата шипка събра стотици на колоритен фестивал в Джулюница

Автентичният вкус и аромат на прочутите местни зеленчуци бяха почетени на Втория фестивал на джулюнския домат и джулюнската люта шипка, който се проведе в централния парк на лясковското село.

Празникът, организиран с подкрепата на Община Лясковец, Кметство Джулюница и местното народно читалище „Пробуждане-1896“, превърна района в истинска сцена на кулинарните традиции и градинарската слава. Събитието почете труда на предците градинари и отдаде заслуженото на съвременните производители от региона. Местни и кулинари от областта, представители на читалища и пенсионерски клубове подредиха богати трапези с традиционни ястия, приготвени по тайни семейни рецепти. Естествено, в главната роля бяха доматите и лютите чушки, но имаше и изобилие от най-различни зеленчуци, които в кошници украсяваха щандовете, имаше много тестени изделия, лютеници, конфитюри и разбира се – най-различни гозби.

Тази година на 15 щанда своята продукция представиха от Лясковец, Козаревец, Джулюница, Мерданя, Добри дял, Леденик, Първомайци, Владислав, Балканци, Мирово, Драганово, Горско Ново село, Антоново и Стражица. При откриването общинският кмет Васил Христов и управникът на селото домакин Мариан Точев отправиха пожелания за утвърждаване на фестивала напред в годините и пожелаха здраве на всички.

По традиция отново организаторите обявиха кой е носител на наградата „Джулюнчанин на годината“, която за 2026 г. беше присъдена на Никола Рахнев – човек, посветил живота си на каузата за опазване на природата. По време на официалната част беше представено журито с председател Пламен Караджов, подкрепен от четири дами – Стела Петлянкова, Галина Атанасова и младите технолози Дебора Валентинова и Мариела Илиева.

Докато почитателите на българската екологично чиста храна се разхождаха и опитваха местни специалитети, фолклорна програма с песни и танци веселеше всички на открита сцена край селския шадраван.

За празника специален гост-изпълнител беше младата и набираща все по-широка популярност изпълнителка Преслава Георгиева. Организаторите от местното читалище се бяха погрижили да нагостят всички посетители с по черпак боб, приготвен по джулюнска традиционна рецепта.

В съревнованието сред гозбите най-оригинално според журито беше ястието руло с домат, кайма и патладжан, представено от джулюнското читалище. Наградата в категория „Вкус“ отиде при мерданските кулинарки от НЧ „Развитие 1902“, спечелили първото място със своята баница със зеленчук. За ястие, приготвено по автентична рецепта, овациите и първото място спечели гозбата пълнени чушки със зеленчуци, сготвена от дамите от Козаревец.

Избран беше и най-вкусният десерт по стара рецепта, наградата отиде при отбора на читалище „Съединение“ село Драганово за направената от тях вкусна постна торта с доматен мармалад.

Колективна награда драгановският отбор заслужи и за богато и красиво подреден етнощанд.

За цялостно представяне призът „Баш майстор на фестивала“ беше присъден на Наталия Генова – също от село Драганово. Наградите на отличените връчиха заместник-кметът на общината Емилия Жилиева и кметът на Джулюница Мариан Точев.

Ана РАЙКОВСКА