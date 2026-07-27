Част 2: През долини и върхове – когато самият път е приключение

(Продължава от миналия брой)

Драматичните и невероятно красиви пейзажи се редуват непрестанно покрай нас. Този път отвежда до езерото Кел Суу – едно от най-труднодостъпните и впечатляващи места в Киргизстан.

Самото пътуване беше приключение. След граничния контрол навлязохме в район, където асфалтът окончателно изчезна. Пред нас останаха само черни пътища, планини и безкрайни долини. Колкото повече се приближавахме към китайската граница, толкова по-диво ставаше всичко около нас. Вечерта пристигнахме в лагера ни в долината Кок Кия. Ако трябва да избера едно място, което най-силно ме изненада по време на цялото пътуване, вероятно това ще бъде именно тази долина.

Не знам дали снимките могат да предадат мащаба й – широка зелена долина, прорязана от бистра река, а във всички посоки заснежени върхове, които сякаш се издигат направо от тревата. Тук времето просто спира.

Настанихме се в къща за гости в лагер с много юрти, а вечерта отново завърши около огъня. Имаше възможност за Starlink интернет срещу 10 евро – някои се възползваха, други предпочетоха тишината. Нямаше телефонен обхват. И странното беше, че никой не го търсеше.

На следващата сутрин станах още преди изгрев. Излязох тихо, докато всички още спяха. Пред мен беше долината Кок Кия. Първите слънчеви лъчи започнаха бавно да осветяват върховете. После светлината слезе към тревите, към реката и към юртите. Понякога фотографията не е най-важното. Понякога е по-хубаво просто да останеш там.

След закуска се качихме отново на конете. След няколко часа езда стигнахме до Кел Суу. И въпреки че бях виждал стотици снимки,

нищо не ме беше подготвило за гледката пред мен.

Разположено на около 3514 метра надморска височина, езерото изглежда почти нереално. Тъмносинята вода е притисната между отвесни варовикови скали, които се издигат стотици метри нагоре. На места Кел Суу прилича повече на фиорд, отколкото на високопланинско езеро. Съзерцаваш и си мислиш, колко невероятно е, че подобни места все още съществуват почти непокътнати. Без хотели. Без заведения. Без шум. Само планината…

На следващия ден – отново часове по черни пътища. Отново безкрайни гледки. Този път маршрутът ни премина през впечатляващите Water Canyons – скали, моделирани от водата в продължение на хилядолетия, тесни проходи и усещането, че природата тук непрекъснато променя лицето си. После поемаме към южния бряг на езерото Исък-Кул.

След няколко дни сред суровите високопланински пейзажи беше странно отново да видим толкова огромна водна шир.

Исък-Кул е второто по големина високопланинско езеро в света след Титикака.

Разположено на около 1607 метра надморска височина, то никога не замръзва, въпреки суровите зими. Неслучайно името му означава “топлото езеро”. След няколко дни в юрти и планински лагери хотелската стая беше приятно удобство.

Нов ден – каньонът Сказка. Името на руски означава “приказка” и напълно му подхожда. Червените скални образувания, оформяни от вятъра и дъжда в продължение на хиляди години, приличат на древни крепости, дракони и фантастични създания.

Само няколко десетки километра по-късно природата отново сменя лицето си. От червените каньони се озовахме сред гъсти иглолистни гори.

В каньона Барскоон реката се спуска бурно между високите смърчове, а по склоновете се крият няколко водопада, до които се стига с кратък преход. Докато усещам ситните капки по лицето си, си давам сметка, че само за няколко часа сме преминали от червени каньони, през езеро с размерите на море, до алпийска гора, която спокойно можеше да бъде някъде в Швейцария. И това се случваше отново и отново през цялото пътуване. Всеки ден Киргизстан показваше ново лице.

Следобед пристигнахме в

Каракол – градът, който служи като отправна точка за едни от най-красивите планински маршрути в Киргизстан.

Тук сменяме транспорта. Качваме се на КамАЗ – специализиран високопроходим автомобил, който да ни преведе през планината до Алтин Арашан.

Самото пътуване дотам беше приключение. Пътят следваше коритото на реката, преминаваше през камъни, потоци и тесни участъци, на които трудно можеш да си представиш, че изобщо може да мине автомобил. След малко повече от два часа пристигнахме.

Алтин Арашан е една от най-красивите високопланински долини в Киргизстан. Името й означава “Златният извор”, а районът е известен с минералните си извори, зелените поляни и невероятните гледки към заснежените върхове. Настанихме се в лагер от малки къщички.

На следващата сутрин ни очакваше най-трудният ден от цялото пътуване – преходът до езерото Ала Кул.

Още на закуска всички са развълнувани. Някои се чудят дали ще издържат.

След кратък инструктаж се качваме на конете.

Предстоят ни около 12 километра езда в едната посока и изкачване на близо 1500 метра денивелация в комбинация от езда и ходене пеша.

Тогава напълно осъзнах защо първата ни езда на Сонг-Кул беше толкова важна. Конете се движеха уверено и спокойно. Честно казано, в някои моменти имах повече доверие на тях, отколкото на себе си. Последният километър, който трябваше да извървим пеша, изглежда кратък само на картата. В действителност представлява стръмно изкачване с наклон около 40-45 градуса, върху сипеи и камъни, при височина, на която въздухът вече осезаемо не достига. Всяка крачка се усеща. Спираме често, защото тялото просто има нужда да си поеме въздух.

Когато най-накрая стигнахме прохода, всички замълчахме. Под нас се разкри езерото Ала Кул.

Разположено на около 3532 метра надморска височина, то сияе в невероятни нюанси на синьо и тюркоазено. Цветът на водата се променят с всяко движение на облаците, а стръмните върхове наоколо правят гледката нереална.

В такива моменти осъзнаваш, че снимката никога няма да успее да предаде онова, което виждат очите ти. Нито пък това, което чувстваш… След известно време започнахме спускането обратно към лагера. Уморени. Прашни. Но с онова изключително усещане, че си направил нещо, което ще помниш цял живот.

(Продължава в следващия брой)