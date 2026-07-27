Човешки останки са открити при ремонтни дейности в имот в свищовското село Българско Сливово
Човешки останки са открити при ремонтни дейности в имот в свищовското село Българско Сливово. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
Костите са иззети, предстои да им бъдат направени експертизи, допълниха от полицията.
По случая е образувано досъдебно производство.
В началото на месеца жител на Свищов откри човешки останки в основата на четириметров скат.
Снимка: кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков (архив)
Кореспондент на БТА в Свищов Антоанета Бълдъркова
БТА