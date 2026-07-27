Човешки останки са открити при ремонтни дейности в имот в свищовското село Българско Сливово

Костите са иззети, предстои да им бъдат направени експертизи, допълниха от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство.

В началото на месеца жител на Свищов откри човешки останки в основата на четириметров скат.

Снимка: кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков (архив)

Кореспондент на БТА в Свищов Антоанета Бълдъркова

БТА