Емил Денев първи в клас RC3 на планинското изкачване „Орешец – Венеца“на планинското изкачване „Орешец – Венеца“

Призово класиране записа великотърновският автомобилен пилот Емил Денев в третия кръг от националния шампионат с международно участие по планинско изкачване „Орешец – Венеца“. Неостаряващият ветеран, който се състезава за АСК „Шумен Аутоспорт“ със своето „Рано Клио“ стана първи в класа си RC3, а в генералното класиране зае престижната 4-а позиция.

22 екипажа, от които 4 от Сърбия, участваха в планинското изкачване. Надпреварата бе по трасе, което в миналото е било част от рали „Вида“, а организатори бяха видинският автомобилен спортен клуб „Жико Моторспорт“, Автомобилната федерация на България и Община Димово. Трасето бе с дължина 4900 метра, денивелация от 210 метра и среден наклон от 5,34 процента. Минималната ширина на пътя е 6 метра, а настилката е асфалтова.

Победител стана Любослав Бойков от АСУ „Златибор“ (Сърбия) с БМВ Е30, а с изключение на Емо Денев всички завършили бяха от домакините „Жико Моторспорт“ или сръбски състезатели.

Емил Денев направи перфектно каране, което го изведе до крайното четвърто място, а логично стана и първи в своя клас RC3. Любопитното бе, че завършиха едва 11 екипажа от стартиралите 22.

„Непознато трасе за мен, преди доста години съм участвал там на рали „Вида“. Моят колега и приятел Любомир Бешев от “Етър Рейсинг Тим” със „Ситроен Саксо“ също направи страхотно каране, беше трети, но в последния манш за съжаление получи техническа повреда“, коментира Емил Денев.

Той благодари на своя механик Пламен Григоров за отлично подготвения автомобил, както и на Цветан Янков. Специални благодарности отправи за подкрепата на Радослав Владев и Красимир Гърдев, без които просто не би имал възможност да се състезава. Това е рекордният 47-и състезателен сезон за Емил Денев, чиято кариера започва още през далечната 1979 г. на рали „Ивайло“.