Горнооряховските “железничари” отличиха свой британски фен

Почетен плакет и топка с автографи връчиха от “Локомотив” (Г. Оряховица) на живеещия в България англичанин Анто Плат, който със семейството си не пропуска мачове на “железничарите”.

“В събота, по време на домакинството на “Локомотив”, имахме честта да връчим почетен плакет и футболна топка с автограф от всеки от футболистите от сезон 2025/26 на Анто Плат и неговото семейство. Отличието е израз на нашата дълбока благодарност за изключителната вярност, безрезервната подкрепа и всеотдайността към ОФК „Локомотив“ Горна Оряховица.

През сезон 2025/2026 те бяха до отбора на всеки един официален мач – у дома и като гости. Със своето постоянство и любов към клуба, те доказват, че истинската вярност не познава разстояния, резултати и трудности. Благодарим ви, че сте част от сърцето на “Локомотив”, обявиха от клуба.