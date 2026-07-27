Хидроинженери: Спешно възстановяване на напоителните канали във Великотърновска област

В Областна администрация – Велико Търново, на 27 юли се проведе работна среща за справяне с водната криза във Великотърновска област по инициатива на областния управител Марин Богомилов и народния представител от „Прогресивна България“ проф. Янка Тянкова, която е и председател на парламентарната комисия по правни въпроси.

В срещата участваха хидроинженери, специалисти по сондажи и дългогодишни служители на „ВиК Йовковци“. Поводът бе задълбочаващата се водна криза в региона, която поставя под сериозно напрежение както населените места, така и икономиката на областта.

Участниците бяха категорични, че вода има, но проблемът идва от лошото състояние на ВиК системите, липсата на далновидно управление и недостатъчното финансиране. Отговорността за това беше посочена като размита между ВиК оператора, общините и държавата. Мнението беше, че сегашният модел на управление води до неефективност и не позволява адекватен и бърз отговор на предизвикателствата.

По време на срещата бяха направени конкретни предложения за справяне с проблема.

Специалистите посочиха възстановяване на напоителните канали като най-належаща мярка.

Те предложиха възстановяване на водопровода между общините Велико Търново и Севлиево през Ново село, което би обезпечило с вода и двете общини.

Друга идея е доизграждане на язовир „Бяла“ в община Севлиево, който има потенциал да захранва населени места от областите Габрово и Велико Търново.

Захранване на всички големи предприятия от собствени водоизточници, с което ще се намали натоварването на обществената мрежа.

Извършване на категоризация на водите, като ВиК взема проби, а Басейнова дирекция се произнася за годността им за питейни нужди. По този начин да се определи дали водите на язовир „Ал. Стамболийски“ могат да се използват като питейни.

Важно е да се насочат усилия за намаляване на загубите на вода по водопроводната мрежа.

Сред конструктивните предложения бе и изготвяне на актуален регистър на сондажите, какъвто е съществувал до 2000 година.

Повдигнат бе въпросът и за пълноценно използване на минералните води, които в момента се изливат нахалост.

Обръщане на внимание на сериозно засегнати селища като с. Ресен въпреки наличието на кладенци, които обаче са изоставени и занемарени.

Проф. Янка Тянкова апелира всички присъстващи специалисти да представят предложенията си в писмен вид. Тя и областният управител Марин Богомилов поеха ангажимент да ги представят на министър-председателя Румен Радев и на ресорните министерства, както и на отговорната парламентарна комисия.

„Време е вече проблемите да започнат да се решават с общи усилия“, категорична беше проф. Тянкова, изразявайки общото настроение на срещата, че без решителна и консолидирана намеса на всички нива на управление водната криза във Великотърновска област ще продължи да се задълбочава.

Веселина АНГЕЛОВА