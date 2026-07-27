Искат бъдещият наемател на „Радиото“ да предоставя басейна безвъзмездно за благотворителни събития
Бъдещият наемател на „Радиото“ да дава басейна безвъзмездно за благотворителни мероприятия, настоява председателят на Фондация „Бъдеще без ограничения“ Йордан Морчев. Той е подал предложението си за разглеждане към Комисията по спорта, децата и младежта в Общинския съвет.
„Наемателят да бъде задължен по договор да предоставя плувния комплекс напълно безвъзмездно, без право да изисква наем или такси за вход и водни коридори за провеждане на спортни събития, лагери и състезания с благотворителна и социална насоченост за деца и младежи с увреждания, организирани от лицензирани спортни клубове и/или неправителствени организации в обществена полза за срок до 3 дни общо в рамките на една календарна година след съгласуване с Община Велико Търново“, е предложението на Морчев.
Той настоява и бъдещият наемател да осигурява преференциални условия като безплатен достъп или минимална такса с отстъпка, не по-малка от 75%, за свободно посещение на деца с трайни увреждания и техните лични асистенти и придружители извън часовете за тренировка.
„Вярваме, че Община Велико Търново ще приеме тези предложения като ключов елемент от своята социална и спортна политика, за да гарантираме заедно равен достъп и бъдеще без ограничения за нашите деца“, споделя Йордан Морчев.
Самият той е баща на състезателката Мария Морчева. Със своя несломим дух и упорит труд тя донесе на клуба си и на Велико Търново множество медали от престижни международни и национални състезания. Сред най-значимите й постижения са спечелените златен, сребърен и бронзов медал на международен турнир в София, три златни медала от международно състезание в Скопие, както и златен медал от международен турнир в Турция. На 27.06.2026 година в Бургас тя завоюва един сребърен и два бронзови медала на Държавното първенство по плуване на Българската параолимпийска федерация.
Михаил МИХАЛЕВ