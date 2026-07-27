Иззеха канабис, наркотичен чай и вейп със синтетичен канабиноид

Наркотични вещества иззеха служители на полицейските управления във В. Търново и Павликени.

В петък в областния град е извършена проверка на 42-годишен местен жител. Намерена и иззета е саморъчно свита цигара, съдържаща канабис. При последвала проверка в обитавано от него жилище са установени още 5 топчета, съдържащи същото вещество.

Същата вечер в с. Бутово е проверен мъж от с. Върбовка. Иззети са около 3 грама растителна маса, която се окозала наркотичен чай.

При проверка на друго лице от с. Димча са намерени и иззети още около 2 грама канабис. По трите случая са образувани бързи производства.

Наркотични вещества са иззели и служители на РУ – Свищов.

В петък в хода на специализирана полицейска операция е извършена проверка на 18-годишен местен жител. Намерени са вейп, съдържащ смолиста течност и шишенце с течност, които при полеви наркотест са реагирали на синтетичен канабиноид. Образувано е досъдебно производство.

Снимката е илюстративна