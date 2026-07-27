„Локомотив“ дава шанс на петима младоци за пробив в професионалния футбол

През сезон 2026/2027 във Втора лига цели 5 местни момчета ще бъдат част от представителния ни тим – доказателство, че школата на клуба продължава да създава талант и характер, обявиха от горнооряховския „Локомотив“.

Мариян Харалампиев е собствен юноша, изцяло изграден в школата на клуба, който за пореден сезон ще бъде част от представителния отбор.

Стефан Стойков е преминал през всички формации на железничарите.

Йоан Анастасов – освен в школата на „Локомотив“, е бил част от „Берое“, „Лудогорец“ и „Янтра 2019“ /Габрово/.

Стефан Чукурлиев е тръгнал от Горна Оряховица, преминал е през „Дунав от Русе“ и отново част от родния си отбор.

Христиан Захариев е продукт на школата на „Локомотив“, преминал е през тази на столичния „Левски“ и през „Етър ВТ“, преди да се завърне у дома.

„Това са момчета, израснали с емблемата на сърцето, които носят духа на Локо и ще защитават честта на Горна Оряховица на терена!

Естествено, влизането на „Локомотив“ U18 в Елитната юношеска група е огромна стъпка напред за клуба. Това ще даде възможност за развитието на още наши момчета, които ще бъдат наблюдавани, изграждани и подготвяни по най-високите стандарти, с ясната перспектива да достигнат до представителния отбор на „Локомотив“.

Подкрепете ги и им дайте своята енергия – те са бъдещето на клуба!“, апелираха от горнооряховския клуб.