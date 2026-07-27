Лясковските градинари налагат тиквичките на нашата и на европейската трапеза в началото на XIX век

Тиквичките произхождат от Северна и Южна Америка. Те са познати от хиляди години на местното население там – инките, маите и ацтеките. В Европа обаче един от най-старите познати на човечеството зеленчук е пренесен едва след откриването на Новия свят от Христофор Колумб в края на XV век. Тогава в Стария континент тиквичките, по подобие на доматите, се възприемат по-скоро като екзотика и се използват най-вече за декорация. В района на Средиземноморието те се адаптират най-бързо и започват да се развиват като отделен културен сорт.

Тиквичките стават познати във Великотърновския регион в началото на XIX век благодарение на прочутите местни гурбетчии градинари от Лясковец и околните села.

Още през XVIII и XIX век тамошните мъже редовно ходят на гурбет в Цариград. В столицата на Османската империя те за първи път виждат и се научават да отглеждат непознати дотогава за българите култури, сред които тиквички, домати, патладжани, бамя, моркови, чушки и домати. Завръщайки се в родния край, нашите земляци пренасят семена от тях. Първоначално те започват да ги отглеждат в личните си градини. До началото на ХХ век тиквичките вече завладяват повечето дворове във Великотърновския регион. Те се предпочитат и ценят от предшествениците ни заради своята непретенциозност, бърз растеж, висока продуктивност и вкусови качества.

След като усвояват тайните на градинарството в Цариград, лясковчани, като хора предприемчиви и работливи, решават да си отворят своя бахча в столицата на Османската империя. Еснафът на гръцките градинари обаче не им разрешава, страхувайки се, не без основание, от конкуренцията на българите. Отказът не само не разколебава нашите земляци, но ги амбицира да приложат и покажат на света уменията си.

Благодарение на перфектно усвоената технология с напоителни колела (долапи) и парници (ястъци),

лясковските градинари започват да показват уменията си в Стария континент – Австро-Унгария, Румъния, Русия, Сърбия. От запазени снимки, съхранявани в Музея на гурбетчийското градинарство в Лясковец, се вижда обилното и разнообразно производство на земляците ни там. Лясковчани с успех предлагат на европейците своите вкусни зеленчуци. Интересен е фактът, че дотогава тиквичките, патладжаните, доматите и някои сортове пипер са все още непознати на тамошното население. Купувачите с почуда и известно недоверие оглеждат предлаганата стока, разпитват българските производители от нашия край за странните продукти, интересуват се дали не са опасни за здравето, проявяват любопитство и за начина на приготвянето им. За да убедят европейците не само в качеството на своите зеленчуци, но и в многобройните варианти на кулинарното им приложение, част от земляците ни започват да предлагат „за опитня“ приготвени от тях ястия с тиквички. Те се харесват на мющериите и зеленчукът постепенно става неотменна част от трапезата на редица народи в Европа.

Постепенно славата на нашите градинари се разнася навсякъде. Произведеното от българите се превръща в марка, която купувачите търсят, защото зеленчукът е вкусен, а продавачите – ведри и усмихнати, за разлика от много търговци в наши дни. Земляците ни се прочуват със своето трудолюбие и почтеност, в различни европейски селища ги канят да отворят градини. Там те започват да учат и местни жители на своя майсторлък.

Лясковското градинарство все повече се разраства и оказва благотворно влияние върху цялата Търновска околия.

Тъй като градинарите за новия гурбет не стигат, лясковчани започват да взимат ортаци и чираци от Еленския Балкан и така подпомагат жителите на еленските колиби, които нямат достатъчно средства и земя за поминък. През 40-те години на миналия век занаятът чувствително запада. Едно от обясненията на тоя факт е, че замогналите се лясковчани успяват да изучат децата си. Те от своя страна, вместо да въртят мотиката в бахчите, масово предпочитат да стават чиновници. За съжаление, днес почти няма човек в Лясковец, който да пази тайните на този успешен и престижен в миналото поминък, а повечето хора сега избират да гледат лозя вместо зеленчуци.

Истинският бум в историята на тиквичките у нас настъпва след Втората световна война,

когато започва мащабното развитие на зеленчукопроизводството в България. През 50-те и 60-те години на миналия век те вече са масов продукт и в личните градски и селски дворове и градини. В готварските книги от този период се появяват десетки рецепти – тиквички с ориз, пълнени тиквички със зеленчуци или с кайма, тиквички с копър и чесън, мусака с тиквички, пържени тиквички с млечен сос и много други.

СТАРИ ТЪРНОВСКИ РЕЦЕПТИ С ТИКВИЧКИ

Прочутите градинари от региона пренасят не само семената, но и кулинарни идеи от своите пътувания, затова тиквичките, макар и да не са местен зеленчук, през годините се вписват изключително добре в българската трапеза. Традиционната търновска кухня ги превръща в сезонна класика, съчетавайки ги с изобилие от пресни билки, зеленчуци, млечни продукти, яйца, мляно или кълцано месо. Днес тиквичките продължават да са изключително популярни и намират място както в старите, така и в модерните рецепти – от крем супи и печива до веган бургери и нисковъглехидратни ястия.

Ето някои автентични старинни рецепти, типични за домакинствата във Великотърновско и Лясковец:

Търновска „Бъркотия“ (лятна манджа)

Това е класическо бързо ястие за летните жеги, когато градината е отрупана с пресен зеленчук.

Продукти: 3-4 големи тиквички, 2 зелени чушки, 1 връзка пресен лук, 300 г домашно овче или краве сирене, 4-5 яйца, пресен копър и зехтин.

Начин на приготвяне: Нарязаните на кубчета тиквички и чушки се задушават в мазнината заедно с лука, докато омекнат напълно и водата се изпари. Добавя се натрошеното сирене, а веднага след него се изливат разбитите яйца. Готви се при непрекъснато бъркане, докато яйцата се стегнат. Сваля се от огъня и се поръсва обилно с нарязан на ситно копър.

Градинарски ориз с тиквички на фурна

Ежедневно и икономично ястие, което възрастните жени в региона приготвят веднага щом се появи първата реколта.

Продукти: 2-3 тиквички, 1 глава кромид лук (или връзка пресен лук), 1 чаша ориз, 1 морков, пресен джоджен и копър, сол и черен пипер.

Начин на приготвяне: Лукът и морковът се нарязват на ситно и се задушават. Добавя се оризът, и се готви докато стане „стъклен“. Тиквичките се режат на колелца или кубчета и се прибавят към сместа заедно с подправките (в Търновско традиционно заедно с копъра се слага малко пресен джоджен). Всичко се прехвърля в тава, залива се с вода в съотношение 1:3 и се пече в пещ или фурна, докато оризът поеме течността.

Лясковски пържени тиквички с чеснов млечен сос

Пържените тиквички са емблема на българското лято, но в градинарския край те имат специфичен начин на приготвяне.

Продукти: Млади, тънки тиквички, царевично и пшенично брашно (смес 1:1), гъсто домашно овче кисело мляко, чесън и копър.

Начин на приготвяне: Тиквичките се режат на тънки колелца, посоляват се и се оставят да си пуснат водата, за да останат хрупкави при пържене. Овалват се в сместа от двете брашна и се пържат в дълбок тиган с гореща мазнина. Сервират се подредени на пластове, като всеки пласт се залива с гъст сос от силно чесново кисело мляко и пресен копър.

Сочна баница с тиквички и свежи подправки

Продукти: домашно приготвени или 1 пакет готови фини кори за баница, 2 малки тиквички, 250 г сирене, копър, магданоз, може и малко пресен чесън, 3 яйца, 50 мл олио (за предпочитане зехтин), 2 с.л. брашно, 250 г кисело мляко, 1/2 ч.л. сода за хляб, масло (за предпочитане домашно) за намазване.

Приготвяне: Тиквичките се настъргват на едро ренде, посоляват се и се оставят за около 20 минути. След това се изстискват добре от водата, която са отделили, и се прехвърлят в купа. Добавя се натрошеното сирене, ситно нарязаният копър и магданоз и всичко се разбърква.

В отделна купа се разбиват яйцата, добавя се олиото (може и зехтин), киселото мляко със содата и брашното. Разбърква се до гладка смес. Вземат се две кори, намазват се с част от яйчената смес, а върху тях се разпределят по около 3 с. л. от плънката с тиквичките. Корите се навиват на руло и се подреждат в намазнена тава. Процедурата се повторя до изчерпване на продуктите.

Баницата се намазва с разтопено масло и се изпича в предварително загрята фурна до апетитен златист загар.

Тодорка НЕДЕВА