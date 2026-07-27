Малко не достигна на Антония Начева за финал на Световното първенство в Литва

Антония Начева се нареди на достойното 13-то място в полуфинал “В” на световното първенство по модерен петобой в Каунас /Литва/ за младежи и девойки до 22 години.

Тя демонстрира страхотен характер и воля , катоприключи състезанието с общ резултат от 1372 точки. Антония показа изключителна скорост в басейна, където спря хронометрите на 1:00.46 минути (5-о място в групата за 298 точки). На препятствията тя записа време 37.41 секунди, във фехтовката постигна 14 победи, а в комбинираната дисциплина финишира за 12:47.77 минути. Така малко не и достигна за класиране на финала, но представянето ѝ е достойно за огромно уважение.

Предо това националката от Велико Търново си осигури място на полуфиналите след изключително стабилно представяне. Състезателката на „Боляри 2009“ записа 11 победи на фехтовка, плува дистанцията за 1:00 минута, преодоля препятствията (Obstacle) за 39 секунди, а дисциплина (Laser Run) завърши за 12:19 минути.

В края на август и началото на септември на Антония Начева и предстоят световно и европейско първенство в нейната възраст под 19 години.