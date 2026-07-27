Момче и момиче са ранени тежко при удар на кола в дърво

Двама младежи са пострадали при катастрофа на пътя Павликени – с. Стамболово.

Произшествието е станало в нощта срещу понеделник.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 18-годишен от Павликени, в зоната на десен завой е излязъл от пътното платно и се е блъснал в крайпътно дърво.

В резултат на това са пострадали водачът, който е с фрактура на крак, и непълнолетно момиче от с. Царевец, което е настанено с множество травми във великотърновската болница и е с опасност за живота.

На водача е взета кръвна проба. Причините за произшествието са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.