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Момче и момиче са ранени тежко при удар на кола в дърво

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Двама младежи са пострадали при катастрофа на пътя Павликени – с. Стамболово.

Произшествието е станало в нощта срещу понеделник.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 18-годишен от Павликени, в зоната на десен завой е излязъл от пътното платно и се е блъснал в крайпътно дърво.

В резултат на това са пострадали водачът, който е с фрактура на крак, и непълнолетно момиче от с. Царевец, което е настанено с множество травми във великотърновската болница и е с опасност за живота.

На водача е взета кръвна проба. Причините за произшествието са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.

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