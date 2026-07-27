Мъж на 55 години е починал след пътен инцидент в Горна Оряховица, съобщиха от пресцентъра на полицията във Велико Търново.

Произшествието е станало вчера около 19:30 ч. на кръстовище в града. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 26-годишна местна жителка, е блъснал мъж, движещ се с електрическа тротинетка по път с предимство. Пострадал е водачът на тротинетката, който бил настанен за лечение във великотърновската болница, където по-късно е починал.

Жената с лекия автомобил е изпробвана за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Взета е кръвна проба за химичен анализ. По случая е започнато досъдебно производство.

През юни две непълнолетни момчета пострадаха при управление на тротинетка в Еленско.

Сн. БТА, архив

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова

БТА