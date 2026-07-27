понеделник, юли 27, 2026
Последни:
мъж
КримиОбщество

Мъж на 55 години е починал след пътен инцидент в Горна Оряховица

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Мъж на 55 години е починал след пътен инцидент в Горна Оряховица, съобщиха от пресцентъра на полицията във Велико Търново.

Произшествието е станало вчера около 19:30 ч. на кръстовище в града. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 26-годишна местна жителка, е блъснал мъж, движещ се с електрическа тротинетка по път с предимство. Пострадал е водачът на тротинетката, който бил настанен за лечение във великотърновската болница, където по-късно е починал.

Жената с лекия автомобил е изпробвана за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Взета е кръвна проба за химичен анализ. По случая е започнато досъдебно производство.

През юни две непълнолетни момчета пострадаха при управление на тротинетка в Еленско.

Сн. БТА, архив

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова

БТА

Вижте още

86 души се включиха в последния поход от есенния дял на кампанията „Движи се и победи“

БОРБА БГ 250 четения 0

„Америка за България“ дава средства за три проекта в област Велико Търново

БОРБА БГ 1134 четения 0

Без тържество на Трифон Зарезан в Лясковец, но ще отличат майсторите на най-добри вина

БОРБА БГ 377 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *