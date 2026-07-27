Основното училище в Овча могила изгражда съвременен кабинет по български език и литература

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Овча могила е сред одобрените кандидати за финансиране по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, по география и икономика и по технологии и предприемачество“.

В рамките на проекта в училището ще бъде изграден и оборудван съвременен кабинет по български език и литература, който ще предостави модерна, функционална и мотивираща образователна среда. Новото пространство ще подпомогне прилагането на интерактивни методи на преподаване, ще стимулира интереса на учениците към българския език, литературата и четенето и ще създаде по-добри условия за усвояване на знания и развитие на ключови компетентности.

Реализирането на проекта е поредната стъпка в усилията на училището за обновяване на материалната база и за осигуряване на качествена образователна среда, която отговаря на съвременните изисквания и потребностите на учениците.

Ръководството на училището изразява благодарност към екипа, подготвил проектното предложение, както и към всички, които допринасят за развитието на училището. С реализирането на инициативата ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Овча могила, продължава последователно да инвестира в качественото образование и в създаването на условия за успешното обучение и личностно развитие на своите възпитаници.