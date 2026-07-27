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Разследват кражба на пари

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Кражба на пари разследват служители на РУ – В. Търново. На 27 юли около 01,30 ч. в полицейското управление е получен сигнал от 21-годишен местен жител, който съобщил, че са му били откраднати 1000 евро. На униформените той разказал, че малко по-рано същата вечер е бил на бензиностанция в областния град, където между него и 19-годишен от Лясковец е възникнала разпра, прераснала в сбиване. В резултат на това опонентът му взел от портфейла му 1000 евро и ги прибрал. По случая е започнато досъдебно производство.

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