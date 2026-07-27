РЗИ организира безплатни изследвания за Световния ден за борба с хепатита

БЕЗПЛАТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ, ХИВ И СИФИЛИС организира РЗИ Велико Търново по повод Световния ден за борба с хепатита 28 юли. Инициативата е част от кампанията за насърчаване на ранната диагностика и повишаване на информираността за едни от най-разпространените вирусни инфекции.

От 27 до 31 юли кабинетът за безплатно и анонимно консултиране и изследване на институцията в старата столица ще приема желаещи всеки делничен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:00 ч. Всеки дошъл ще премине тестове и събеседване с експертите.

Вирусните хепатити В и С често протичат без оплаквания в продължение на години. Това ги прави особено опасни. Липсата на лечение може да доведе до тежки чернодробни заболявания, включително цироза и рак на черния дроб.

Здравните специалисти напомнят, че хепатит В може да бъде предотвратен чрез ваксина.

Тази година мотото на Световния ден е „Хепатит: Да го разбием!”.

На самия 28 юли служители на РЗИ ще проведат здравно-образователна акция в Златарица. Пунктът ще е пред сградата на Общината. В рамките на събитието гражданите ще имат възможност да се възползват от различни профилактични и здравно-образователни дейности.

Галина ГЕОРГИЕВА

Сн. Пиксабей