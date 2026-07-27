С 44,2 млн. евро преобразяват Горна Оряховица

Акцентът е обходен път за връзка с индустриалния парк, летището и магистралите

Община Горна Оряховица започва изпълнението на проекта „Интегрирана междусекторна система, основана на икономически растеж, знания и транспортна свързаност“, финансиран по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. Стратегическата концепция предвижда взаимосвързана работа между Община Горна Оряховица, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Индустриален парк „Ряховец“.

Общината е водещ партньор по инициативата, която обединява седем инвестиции, насочени към подобряване на транспортната свързаност, развитието на индустриална зона, модернизирането на образователната инфраструктура и обновяването на градската среда. Общата стойност на проектите, които партньорите ще осъществят, е 44 295 894.96 Е.

В рамките на своята част Община Горна Оряховица ще реализира четири основни дейности. Предвидена е реконструкция и изграждане на ключови улици в Северната и Източната промишлена зона, които ще подобрят достъпа до предприятията и условията за развитие на бизнеса. Ще бъде изграден и дългоочакваният Северен обходен път на Горна Оряховица с връзка към път III-5003, който ще осигури по-бърза транспортна достъпност до Индустриален парк „Ряховец“, Летище Горна Оряховица и бъдещите автомагистрали, като същевременно ще изведе тежкотоварния трафик извън населените места Поликраище и Първомайци, обясни инж. Христова.

Проектът включва още цялостно обновяване на образователната среда в Професионалната гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“. Предвидени са мерки за енергийна ефективност на учебните сгради и физкултурния салон, изграждане на фотоволтаични системи, подобряване на достъпната среда, обновяване на дворното пространство и закупуване на училищен автобус.

Четвъртата дейност е реконструкцията на парк „Никола Петров“, където ще бъдат обновени алеите, ще се изградят нови зони за отдих, детски и спортни площадки, енергоспестяващо осветление, площадка за разхождане на кучета, велостоянки и съоръжения, осигуряващи достъпна среда. По този начин ще бъдат създадени условия за спорт и отдих на открито, ще се подобри качеството на живот на гражданите и работещите в Източната промишлена зона, както и достъпността до парковата среда на хора в неравностойно положение, уточни инж. Анелия Христова.

В рамките на концепцията Индустриален парк „Ряховец“ реализира инвестиция за изграждането на съвременна индустриална зона с всички необходими пътни и технически комуникации – както довеждащи, така и вътрешни.

Другият партньор по интегрираната концепция – Агенция „Пътна инфраструктура“, ще реконструира участъци от републиканските пътища III-514 и III-5003, които осигуряват връзката с новия обходен път и индустриалната зона.

Срокът за изпълнение на всяка от дейностите е до септември 2028 г.

Общата цел на проекта е устойчивото развитие на община Горна Оряховица чрез съчетаване на инвестиции в транспорт, индустрия, образование и градска среда. Очаква се реализацията му да подобри инвестиционния климат, да повиши транспортната достъпност, да създаде по-добри условия за развитие на бизнеса и малките и средните предприятия, да насърчи разкриването на нови работни места и да подобри качеството на живот в общината, каза в заключение заместник-кметът инж. Анелия Христова.