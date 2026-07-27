Сензация: Откриха печат на цар Симеон Велики по време на теренна студентска практика
Рядък оловен печат на цар Симеон Велики беше открит по време на задължителната теренна практика по средновековна археология на студентите от трети курс, специалност „Археология“ в Историческия факултет на Великотърновския университет.
На лицевата страна на печата е изобразена Божията майка с Младенеца, придружена от гръцкия надпис: “На миротворния василевс – многая лета”. На обратната страна е представен цар Симеон с владетелските инсигнии и надпис: “На Симеон василевс – многая лета”.
Находката бе открита в манастира на Георги Синкел, известен още като Манастира на чъргубиля Мостич, който се проучва под ръководството на доц. д-р Росина Костова и проф. д.и.н Казимир Попконстантинов от катедра „Археология“ по проект на Великотърновския университет в рамките на редовната програма на Министерството на културата за финансиране на теренни археологически проучвания за 2025 г.
Печатът е сред най-редките от този тип. Той е третият от известните досега около 20 такива печати намерени при археологически разкопки, докато останалите са случайни находки. Това го превръща в истинска археологическа сензация и едно от най-значимите археологически открития, свързани с управлението на цар Симеон Велики в навечерието на 1100 годишнината от неговата кончина през 2027 г.
Археологическите разкопки на забележителния аристократичен манастир във Външния град на Преслав ще продължат до 5 август.
Снимка: ВТУ