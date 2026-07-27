Великотърновка с трето място от Детския международен конкурс „Славянски базар в Беларус“

14-годишната Елица Малакова от Велико Търново спечели трето място в XXIV издание на Детския международен конкурс „Славянски базар“ в Беларус. Конкурсът е част от юбилейното, 35-о издание на фестивала „Славянски базар“.

Елица представи България и Велико търново с две песни. За участието си подготвя песните „По никое време“ (музика и аранжимент Александър Бразицов, текст Любомир Пеевски) и „Memory“ от мюзикъла „Котките“ (музика Andrew Lloyd Webber, текст Trevor Nunn).

В конкурса участваха 19 деца на възраст от 10 до 14 години от Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, Израел, Италия, Казахстан, Китай, Киргистан, Малта, Монголия, Русия, Румъния, Туркменистан, Узбекистан, Хърватия, Швеция, Естония. Всички те са преминали специален подбор и са одобрени от ръководството на конкурса.

Авторитетното жури с председател заслужилата артистка и певица Илона Броневицкая от Русия е отличило изпълненията на Елица.

През 2024 г. младата певица успешно преминава прослушване в школа „Нова музика“ на Аделина Колева към Народно читалище „Напредък – 1869“ в Горна Оряховица, където започва индивидуални занимания по пеене. Впоследствие става част от Вокална формация „Оренда“ и Вокален състав „Графити“, където продължава да развива своите вокални умения, сценично присъствие и способност за работа в екип.

Паралелно с музиката Елица развива творческите си умения и в областта на изобразителното изкуство. Едно от любимите й занимания е да рисува и да пее едновременно – дейности, които взаимно се допълват и я вдъхновяват с нови идеи.

Съществена част от нейното певческо развитие са участията в конкурси и концерти. В резултат на положените усилия и подкрепата на нейния преподавател Аделина Колева Елица получава възможността да представи България на Международния фестивал „Славянски базар“.

Михаил МИХАЛЕВ