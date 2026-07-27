За близо милион евро слагат 3,5 км нови водопроводи

С официална церемония „първа копка“ Община Павликени даде началото на изпълнението на проект за ремонт на вътрешни водопроводни мрежи в Горна Липница, етап I, и с. Долна Липница, етап I.

Събитието се проведе на площада пред читалището в с. Долна Липница.

Първата копка направиха кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, кметът на с. Долна Липница Емил Илиев, представителят на строителната фирма изпълнител инж. Мирослав Вълчев и директорът на Областна дирекция Държавен фонд „Земеделие“ Велико Търново Тодор Тодоров, с която официално беше даден старт на строителството.

Проектът е един от три сходни по цел предложения, за които Община Павликени получи финансиране от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Другите два проекта са за реконструкция на първи етапи от водопроводните мрежи на Бутово и Дъскот, както и на Лесичери и Патреш.

Проектът поставя началото на поетапната реконструкция на вътрешните водопроводни мрежи в селата на община Павликени.

Основната му цел е подмяната на остарялата и амортизирана водоснабдителна инфраструктура, намаляването на загубите на питейна вода и осигуряването на по-надеждно и качествено водоснабдяване за жителите.

В рамките на първия етап в с. Долна Липница ще бъде реконструирана водопроводната мрежа по улиците „Трета“, „Втора“, „Петдесета“, „Петдесет и трета“, „Петдесет и четвърта“, „Петдесет и пета“, „Петдесет и шеста“ и „Петдесет и седма“ с обща дължина 2950 метра.

В с. Горна Липница първият етап включва реконструкция на водопроводната мрежа по улиците „Петдесет и първа“ и „Четиринадесета“ с обща дължина 785 метра.

След изпълнението на проекта ще бъдат значително намалени загубите на питейна вода,

ще се подобри качеството и надеждността на водоснабдяването, ще се осигури по-ефективно управление на водните ресурси и ще бъдат ограничени честите аварии по водопроводната мрежа.

Проектът се финансира по Интервенция „II.Г.6 – Инвестиции в основни услуги и дребна по мащаби инфраструктура в селските райони“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по договора с Държавен фонд „Земеделие“ възлиза на 996 344,90 евро.

Изпълнител на строително-монтажните работи е „ДК Инфра Инвест“ ЕООД.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 240 календарни дни за с. Долна Липница и 150 календарни дни за с. Горна Липница.