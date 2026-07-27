Зачестяват жалбите за закупени онлайн стоки, това сподели ръководителят на Регионален отдел „Надзор на пазара“ – Северна Централна България, Евгени Атанасов при среща с областния управител Марин Богомилов. Двамата проведоха работна среща, а Атанасов запозна губернатора с дейността и правомощията на ръководения от него отдел.

Регионалният отдел, чието седалище е във Велико Търново, осъществява надзор на пазара на територията на шест области: Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра, Разград и Търговище. Експертите на звеното извършват контрол върху широк спектър от продукти, включително играчки, електроуреди, газови бутилки, радиосъоръжения, машини и други стоки. Те не инспектират храни, освен ако към тях няма опаковани играчки.

По време на срещата Евгени Атанасов припомни, че надзорът на пазара в България се осъществява от 2000 г. и е напълно съобразен с европейските директиви. Той подчерта, че инспекциите са както планови, така и извънредни, по сигнали и жалби на граждани. Някои от тях се извършват съвместно с други институции. Особено често е партньорството с митническите служби, като се проверяват стоки без маркировка за съответствие, както и такива, отнети в полза на държавата. При нужда специалистите използват и услугите на акредитирани лаборатории.

Особено внимание бе отделено на зачестяващите жалби за стоки, закупени онлайн. В тази връзка началникът на отдела отбеляза, че често се налага да се търси съдействие от органите на полицията за връчване на издадени актове и наказателни постановления на търговците.

В края на срещата Евгени Атанасов апелира за предприемане на действия от страна на местните власти за освобождаване на служебните автомобили на инспекторите от такси за паркиране в градовете с цел оптимизиране на тяхната работа.

Снимка: Областна администрация