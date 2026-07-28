„Локомотив“ /Г. Оряховица/ приема „Фратрия“ на 9 август, седмица по- късно гостува в Плевен

Спортно-техническата комисия на БФС обяви програмата по дати и часове за третия и четвъртия кръг на Втора лига. Както е известно тази седмица „Локомотив“ /Горна Оряховица/ гостува на 3 август (понеделник) от 20:00 часа на втория отбор на „Лудогорец 1945“ (Разград).

В третия кръг „железничарите“ приемат „Фратрия“ (Белослав), като мачът ще е на 9 август (неделя) от 20:00 ч. В четвъртия кръг горнооряховчани ще пътуват до Ловеч, където домакинства „Спартак“ (Плевен), а срещата е на 16 август (неделя) от 18:00 часа.