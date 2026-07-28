9-етажен комплекс с подземен паркинг за 140 автомобила и малък парк правят вместо бившата Мебелна къща

Първият комплекс във Велико Търново, който ще разполага с паркинг сграда на подземно и полуподземно ниво и места – два пъти повече от броя на обитателите, планират на мястото на бившата Мебелна къща „Болярка“.

На следващото заседание на местния парламент предстои да се разисква предложението на кмета на Велико Търново инж. д-р Даниел Панов до Общинския съвет за промяна на Подробния устройствен план на района, за да се допусне сграда с височина до 30 метра. Темата вече е широко дискутирана в социалните мрежи, като обичайно – няколко партии опитват да я „яхнат“, за да извлекат политически дивиденти. Заради казуса, който е от голямо обществено значение, потърсихме собственика на имота, който обясни какво възнамерява да прави в действителност.

„Де факто сградата ще е 22 – 24 метра, което е около 8 – 9 етажа.

Законът за устройство на територията задава параметри: „до 30 метра“, но това не означава, че става дума за такива размери. В нашия случай няма как да се направят 30 метра, тъй като тогава не могат да се изпълнят критериите за плътност и отстояния. Всичко друго са спекулации и опити да се внуши страх от незапознати“, бе категоричен Кристиян Дешков, който е собственик на имота на някогашната общинска фирма. В момента компрометираните в конструктивно отношение сгради в района се разчистват, за да направят място на новия комплекс, който ще има жилища и обществено-обслужващи функции. Към него е предвидена и паркинг сграда с почти 140 места, които ще обезпечат както всички обитатели, така и живущите в района.

Силуетът на бъдещия комплекс е предвиден под настоящата Мебелна къща, за да има регламентираните сервитути, разбра „Борба“. Той ще включва няколко заведения, стоматологични кабинети и даже обществен парк със съответната инфраструктура, потвърди Кристиян Дешков. Крайната дума за реализацията обаче ще има местният парламент. По справка на строителната дирекция на Община В. Търново в старата столица има близо 40 сгради, които са между 8 и 15 етажа. Повечето от тях са правени през соца и са концентрирани в кв. „Бузлуджа“, „К. Фичето“ и широкия център на града. Последните блокове с по-голяма височина са били одобрени с решение на Общинския съвет преди близо 12 години за територията на бившия КЕЧ и квартал „Слънчев дом“. Според ЗУТ Общинският съвет и главният архитект по предложение на кмета дават санкции за отделни сгради, какъвто е и случаят.

Стилян НАЙДЕНОВ