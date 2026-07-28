Безводие, токови удари и липса на транспорт тормозят жителите на село, свързано с император Александър II и с Хаджи Николи

По покана на кмета на свищовското село Горна Студена Пламен Иванов областният управител на област Велико Търново Марин Богомилов посети населеното място, за да се запознае на място с тежката битова обстановка, в която са изпаднали местните хора.

Причината за визитата са множеството сигнали за хроничен недостиг на питейна вода, ежедневни токови удари и липса на обществен транспорт до областния град. Селото е с богата история. Тук се е намирала вилата на търновския търговец Хаджи Николи, която той предоставя на руското командване по време на Освободителната война. В Горна Студена в този период е отсядал и самият император Александър II.

Още при пристигането си областният управител беше информиран от кмета Пламен Иванов, че селото е на воден режим, а чешмите тук място са пресъхнали от дни. Причината е остарялата и амортизирана водопроводна мрежа, чиято обща дължина е 33 километра, а възрастта й надхвърля 50-60 години. Вероятно има сериозна авария, но от ВиК дружеството все още не са успели да локализират точното място на теча, въпреки че загубите на вода достигат над 150 кубика на денонощие.

Кметът Пламен Иванов предложи пред областния управител спешно да бъде направено специализирано обследване с дрон или друга съвременна техника, за да се установи прецизно мястото на пробива и да се спре безсмисленото изтичане на вода. Той беше категоричен, че ако загубите бъдат намалени наполовина, водният режим в Горна Студена може да бъде премахнат. Припомни още, че е сигнализирал всички компетентни държавни институции за кризисната ситуация, но за съжаление, единствено областният управител Марин Богомилов е реагирал адекватно и е дошъл на място при потърпевшите хора.

На срещата присъстваха и кметовете на съседните села Алеково, Козловец, Хаджидимитрово и Морава, които споделиха, че са изправени пред идентични проблеми с водоснабдяването.

Те посочиха, че имат изготвени проекти за подмяна на ВиК инфраструктурата, но липсва финансов ресурс за тяхното реализиране. Като алтернативно решение те предложиха да бъдат пуснати напоителните канали, за да се облекчи водният дефицит.

Освен безводието жителите на Горна Студена се оплакаха и от сериозни проблеми с електрозахранването. Всекидневно регистрират токови удари, които унищожават битовите им уреди. Парадоксът е, че от енергодружеството твърдят, че при тях няма регистрирани прекъсвания на електрозахранването.

Третият съществен проблем, поставен на срещата, е липсата на обществен транспорт до Велико Търново, което прави жителите на региона напълно откъснати от областния център и затруднява достъпа им до административни, здравни и социални услуги.

В края на срещата областният управител Марин Богомилов благодари лично на кмета Пламен Иванов за неговата активна позиция и постоянство в търсенето на решения, както и на всички жители за тяхната настоятелност и гражданска позиция.

„Заедно ще решим този проблем, защото не е нормално в 21-ви век хората да бедстват без вода, ток и транспорт. Ще потърся незабавно съдействие от съответните министерства и ВиК дружествата, като акцентът ще бъде поставен върху откриване на аварията, осигуряване на финансиране за дългосрочни решения и ангажиране на електроразпределителното дружество за прецизен мониторинг на мрежата. Няма да оставим тези хора сами в бедата“, заяви категорично Богомилов.

Областната администрация ще подготви доклад до компетентните органи и ще настоява за спешни действия за преодоляване на критичната ситуация в Горна Студена и региона.

Веселина АНГЕЛОВА