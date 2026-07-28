вторник, юли 28, 2026
Последни:
четири дни
Водещи новиниОбществоСтражица

Четири дни панаир в Стражица! Кали, Фики, Здравко Мандаджиев и Милко Калайджиев с концерти

БОРБА БГ 4 четения 0 Comments

Стражица я чакат 4 празнични дни. Традиционният панаир наближава, той ще се проведе от 6 до 9 август и градският пазар отново ще се превърне в място за музика, забавления и незабравими летни вечери.

Жители и гости на града ги очакват атракционни и увеселителни съоръжения, търговска зона със скара-бира и сергии и концертна програма всяка вечер. Началният час на концертите е 21 часа, като последователно ще пеят Кали, Фики, Здравко Мандаджиев, а Милко Калайджиев ще е кулминацията на панаира с изява на 9 август.

Община Стражица кани и гости от близо и далеч да споделят с местните жители празничната атмосфера.

Ана РАЙКОВСКА

 

Вижте още

Великият пост

Великият пост и прошката бяха основни теми на неделните проповеди в страната

БОРБА БГ 199 четения 0

Д-р Христо Димитров: “Водата и сянката са най-добрата превенция срещу слънчев и топлинен удар”

Галина Георгиева 386 четения 0

Претърсиха домовете на трима кандидати за депутати в област Велико Търново

БОРБА БГ 923 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *