От есента на 2026 г. разкопават „Ниш“ и „Йоновка“ за смяна на водопроводи

Смяна на водопроводите на „Ниш“ и „Йоновка“, са следващите дейности в инвестиционната програма на Община Велико Търново като част от цялостната реконструкция на двете възлови улици в града.

Обявена е обществена поръчка и за двете в част ВиК на обща стойност 337 026 евро без ДДС. И тъй като крайният срок за подаване на оферти от строителните фирми е 21 август, при избрани изпълнители голямото разкопаване най-вероятно ще започне наесен.

Целта е подмяна на съществуващите водопроводи на двете улици с новопроектиран уличен канал, като се изпълнят връзки с участъци по страничните улици. Предвижда се изграждането на нови участъци, сградните водопроводни отклонения също се подменят от новия уличен водопровод до нови тротоарни спирателни кранове.

Посочените за подмяна участъци от водопровода на „Йоновка“ са силно амортизирани и създават условия за чести аварии и затруднения във водоподаването на района, което води до големи разходи на вода и средства за ремонт и поддръжка и същевременно влошава качеството на питейната вода. Затова е необходимо цялостна подмяна на съществуващия амортизиран водопровод.

Улица „Йоновка“ е от първостепенната улична мрежа на старата столица, която осигурява пряка транспортна връзка между ул. „Никола Габровски“ и бул. „България“ чрез ул. „Тодор Балина“, явяваща се транспортна връзка за стадион „Ивайло“. Заради включване на дренажната система от новото тренировъчно игрище и двойна канализация в участъка преди ул. „Никола Габровски“ е предвидено да се изпълни нов уличен канал.

Освен това се предвижда реконструкция на съществуващата канализация, съществуващите улични оттоци, както и монтаж на нови такива, нов линеен отводнител, които се включват към новопредвидените улични ревизионни шахти.

По улица „Йоновка“ са предвидени 4 бр. нови надземни противопожарни хидранти, като при всеки е предвиден спирателен кран.

Причините за подмяната на водопровода на ул. Ниш“ са същите – амортизирана мрежа, чести аварии и големи загуби на вода.

Улица „Ниш“ е много стръмна, в най-ниския си участък при кръстовището с ул. „Никола Габровски“ котата на терена е около 198 м, докато при най-високата част – кръстовището с „Баба Мота“ – котата е около 244 м. Затова улицата попада в две водоснабдителни зони на града, което ще се запази и при реконструкцията.

Предвижда се подмяна на всички стари сградни водопроводни отклонения и пресвързване на новите. Ще се монтират нови тротоарни спирателни кранове в границите на бъдещия тротоар.

Ана РАЙКОВСКА