Fashion Design Club вече е част от Американския колеж „Аркус“ и ще работи от новата учебна година, информираха от учебното заведение. Те призовават учениците да се запишат, за да станат част от света на модните тенденции.

„Ако модата за теб е повече от дрехи – ако е идея, изкуство и начин да изразиш себе си, този клуб е твоето място. Ще рисуваме. Ще проектираме. Ще снимаме. Ще създаваме собствени модни концепции – от първата скица до завършената визия“, обявиха от клуба.

Първата тема, по която ще работят учениците, е Fashion Croquis – пропорции на модната фигура. Клубът е насочен към ученици от VIII, IX, X и XI клас, а ръководител е Весела Николова.

Михаил МИХАЛЕВ