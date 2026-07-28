Горнооряховчани излизат на мирен протест в защита на своя кмет

Горнооряховчани излизат на мирен граждански протест в защита на вота си и в подкрепа на кмета Николай Рашков.

Събитието ще се проведе на 29 юли (сряда) от 18 часа на площад „Георги Измирлиев“. За него официално е уведомена Общината, както и РПУ Горна Оряховица, което ще осигури полицейско присъствие. Улици няма да бъдат затваряни.

Протестът е под надслов „Не на подмяната на вота ни!“ и е естествено продължение на масова онлайн и хартиена петиция, събрала подкрепата на близо 6000 души.

Гражданите излизат, за да защитят избора си за кмет в лицето на Николай Рашков и да изразят недоволството си от опитите демократичната воля на хората да бъде отменена заради формална административна грешка, която не е ощетила с нищо общинския или държавния бюджет, подчертават организаторите.

Основното искане към Общинската избирателна комисия е да вземе решение по съвест, морал и в съответствие с реалната воля на гражданите. Искания има и към Народното събрание и законодателната власт: спешни промени в закона, които да гарантират, че технически и административни пропуски няма да бъдат използвани като вратичка за заличаване на народния вот.

„Когато поради формалности се посяга на избора на цяла община, остава усещането, че гражданите са пренебрегнати с лека ръка.

Ние сме тук, за да покажем, че Горна Оряховица няма да мълчи“, заявяват организаторите. И призовават всички, които забележат провокатори, лица с маски или носещи плакати с текстове, насърчаващи омраза, да се обърнат към полицията.

Има и още един призив – който иска гласът му да бъде чут, да се включи в протеста.

„Нека покажем, че Горна Оряховица е обединена, будна и няма да позволи административни хватки и недомислици да заличат волята на хората при един демократично избран кмет! Елате заедно с вашите семейства, приятели и съседи! Очакваме ви!“, се казва още в поканата за протеста.

Ана РАЙКОВСКА