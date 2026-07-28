Хороскоп, 28 юли: Опитайте да преодолеете желанието си да влизате в пререкания

Луната е в Козирог, а съвпадът на Слънцето и Юпитер прави днешният ден позитивен и зареден с благоприятни вибрации. Опитайте да преодолеете желанието си да влизате в пререкания с хората около себе си. Овладейте ревността и денят ще покаже своето истинско щастливо лице.

ОВЕН

Избягвайте конфликтите

Стартирате деня с усмивка и добро настроение. Ако сте на работа, ще успеете да се справите с належащите задачи. Сутрешните часове са доста напрегнати, но в следобеда чувствате, че ви спори. Насрочете за тогава по-важните си ангажименти. Избягвайте конфликтите, защото преживявате много драматично, ако някой ви повиши тон.

ТЕЛЕЦ

Размишлявайте

Подгответе се за труден ден. Днес не диктувате събитията, а вие ставате участник във всичко, което ви се случва. Ще се наложи да се съобразите с обстоятелствата и кротко да вървите напред. Не предприемайте нови инициативи. В следобеда размишлявайте над бъдещите си планове. В любовта ви чака хармонична вечер.

БЛИЗНАЦИ

Успокойте топката

Чувствате се потиснати и поради тази причина често се затваряте в себе си или сте крайно агресивни до степен да наложите мнението си над останалите. Потискайте емоцията. Сега имате нужда от малко повече спокойствие. Избягвайте да се залавяте с работа, свързана с гонене на срокове.

РАК

Не разбирате другите

Всички около вас са ту напрегнати, ту усмихнати. И вие не можете да ги разберете и да проумеете какво се случва с тях, въпреки че се славите като доста интуитивни хора. Е, има и такива дни. Запазете позитивната си нагласа и се приберете по-рано вкъщи от работа, в случай че не сте отпускари.

ЛЪВ

Планирайте нещата

Повече от ненужно е да прибързвате и да се инатите, че не всичките ви цели са изпълнени до край. Просто не е дошло вашето време. То ще настъпи до края на седмицата. Ще се убедите, че предстоят далеч по-благоприятни дни. Днес се оставете на течението и планирайте постъпките, които искате да направите.

ДЕВА

Не рискувайте

Днес сте спокойни и уравновесени. Опознали сте и най-дълбоките кътчета на своята душевност и вече сте готови да продължите напред още по-уверени и сигурни в успеха си. Не предприемайте рискови начинания в службата. Денят ви зарежда със силна енергия в сферата на любовта и личния живот.

ВЕЗНИ

Предизвикателства

Заради емоции и инат не сте в състояние да приложите новите знания и умения, които сте придобили неотдавна в службата. Това е основната причина за провалите ви. Възможно е да се появи ваша конкуренция, справяща се по-добре със задълженията. Приемете го като предизвикателство и имайте обеца на ухото.

СКОРПИОН

Напрегнат ден

Колкото по-тихи сте във вторник, толкова по-далече ще бъдете от проблемите, които сполетяват и вашите колеги, и ръководителите и всички, с които имате обща дейност. Избягвайте да давате съвети, защото ще се окажат погрешни и след време вие ще сте винените за чуждите провали. Денят е много напрегнат.

СТРЕЛЕЦ

Обвинявате другите

Превърнали сте се в кълбо от нерви, което трепери при всеки опит да бъде подразнено дори с най-малкото. Избухвате почти без причина и сте склонни да обвинявате всички за собствените си неволи. А денят може и да е далеч по-благоприятен и позитивен. Стига да се успокоите и да приемете чуждите желания.

КОЗИРОГ

Време за себе си

Във вторник е добре да намалите до минимум всякакви опити за показност. Не привличайте вниманието на хората с нищо, защото, озовете ли се в центъра на чуждите погледи, ще се създаде ситуация за скандал. Можете да я предотвратите с мълчание, с усамотение и липса на излишни контакти. Нуждаете се от време за себе си.

ВОДОЛЕЙ

Грешки от разсеяност

Вторник е изпълнен с подсъзнателни страхове, заради които няма да успеете да се съсредоточите върху текущите си важни задачи. Мнозина от зодията са наранени от отношението на близък роднина или човек от семейството. Мислите го прекалено много и това ви разсейва още повече. Допускате грешки, защото не сте концентрирани.

РИБИ

Бъдете търпеливи

Днес не прибързвайте и се оставете на течението. Решавайте проблемите си с усмивка и добро настроение, без да се задълбавате прекалено в тях. Нуждаете се от насърчаване, но няма да го получите. В момента хората, от които зависи да ви похвалят, са прекалено заети със себе си и едва ли се сещат за вас.

Хороскоп за родените на 28 юли – Честит рожден ден! През следващата една година не се лишавайте от пътувания. Те ще ви носят позитивни и приятни емоции, които ще ви вдъхновяват в ежедневните ви задачи. Очаква ви щастлива и благоприятна година. Една авантюра в любовта може да прерасне в сериозна връзка.

Тодор Емилов-Тео