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Крими

Хванаха двама издирвани мъже

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Двама издирвани мъже установиха служители на ОДМВР – В. Търново.

В нощта срещу 28 юли в областния град е извършена проверка на 27-годишен от с. Камен. В хода на инспекцията е установено, че той се издирва за участие в наказателно производство от Германия. Уведомени са компетентните служби.

Малко след това е извършена проверка и на 30-годишен търновец. Установено е, че той се издирва с мярка «принудително довеждане» от ОДМВР – Разград. Същият ще бъде конвоиран до инициатора на издирването.

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