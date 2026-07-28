Хванаха двама издирвани мъже

Двама издирвани мъже установиха служители на ОДМВР – В. Търново.

В нощта срещу 28 юли в областния град е извършена проверка на 27-годишен от с. Камен. В хода на инспекцията е установено, че той се издирва за участие в наказателно производство от Германия. Уведомени са компетентните служби.

Малко след това е извършена проверка и на 30-годишен търновец. Установено е, че той се издирва с мярка «принудително довеждане» от ОДМВР – Разград. Същият ще бъде конвоиран до инициатора на издирването.